Ideaalse munapudru saladus ei ole mitte õige temperatuur või peen tehnika, vaid hoopis üks salajane koostisosa, mis teeb selle palju paremaks, vahendab PureWow. Hea uudis on see, et sul on see tõenäoliselt kodus olemas.

Müstiline koostisosa on majonees. Selgub, et majonees annab just õige koguse kreemjat konsistentsi, sest näiteks piim või vesi võivad teha munasegu liiga vedelaks. Ühest teelusikatäiest majoneesist peaks piisama, et munapuder oleks mõnusalt pehme ja kohev.