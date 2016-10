Pruut kaotas pulmapäevaks 45 kilogrammi

Olenemata sellest, et naine oli väga õnnelik oma kihluse üle, nuttis ta samal ajal suuri pisaraid, sest nägi ennast kihlumisel tehtud piltidelt, mida ta ei julgenud sotsiaalmeediasse postitada. Ta mõistis, et nii ei saa edasi minna. Haley kaalus ligi 125 kilogrammi sellel ajal ja otsustas seejärel oma elu muuta, vahendab Daily Mail.

Vasakpoolne pilt on tehtud päeval, mil naine kihlus.

Ta alustas jooksmise ja jõutreeningutega ning loobus rämpstoidust. Ta postitas sotsiaalmeediasse üles kõik oma treeningud ja toidud ning lisas aeg-ajalt pilte oma muutumisest ja edust. Haleyl õnnestus trenni ja toitumisega kaotada oma pulmapäevaks ligi 45 kilogrammi.

«Ma ei tahtnud üldse jõusaali minna, sest häbenesin ja arvasin, et kõik mõtlevad, et see tüdruk küll trenni ei tee. Ei ole vahet, kui kaugel sa oma teekonnal oled. Sa kuulud jõusaali, kui see on koht, kus sa tahad olla,» kirjutab naine teistele inspiratsiooniks oma pildi all.

Haley ütles, et teda motiveeris mõte imeilusast pulmapäevast ja sellest, et ta saab uhkusega oma pulmapilte kõigile näidata. Haley ja Matt abiellusid hiljuti ning naine tunneb enda saavutuste üle suurt uhkust, aga lisab, et ta on oma mehele nii tänulik, sest viimane oli naise kõrval nii halvas kui heas.