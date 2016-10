Veel üks üllatav põhjus, miks tume šokolaad on kasulik

Juba asteegid ja maiad oskasid ergutajana hinnata kakaopuu kurgitaoliste viljade röstitud seemnetest ehk kakaoubadest keedetud šokolaadijooki. Ka meie otsime tihti just šokolaadist sügisetusale lohutust, ja sugugi mitte asjata – puhas šokolaad aitab kehas käivitada õnnehormooni teket. Belglase Emmanuel Wille suussulavate šokolaadikookide toime on sama.

Šokolaad sütitab tundeid. Tume šokolaad sobib neile, kes ihkavad hellitusi ja tugevaid tundeid, piima- ja valge šokolaad aga maiasmokkadele. Šokolaadimaagia ala on lai ning see vallutab ikka ja jälle meie südameid. Šokolaadist pole võimalik tüdineda, kuna see üllatab, pakub maitsenaudinguid ja kütkestab iga kord, iga suutäiega.

Toidublogi Jagatud rõõm autor Silja Luide jagab marmorkoogi retsepti, mis sobib nädalavahetuseks nagu valatult. Küpseta ja naudi!