Postimehe nädalahoroskoop 22.-28. oktoober

Jäär 21. märts – 19. aprill

Paljutõotav nädal suhete vallas. Küllap on palju ringiliikumist, toredaid sündmusi, meeldivaid kohtumisi. Sa ei pea palju pingutama, õiged inimesed jõuavad kuidagi iseenesest sinu juurde. Võimalik on seegi, et välja ilmub su kunagine armastatu. Nostalgiahoos tundub ta sulle lausa ideaalilähedane.

Sõnn 20. aprill – 20. mai

Soodus nädal asjaajamiseks ja kohustuste täitmiseks. Kui sul on vaja ametnikega suhelda, on nad suure tõenäosusega sinu suhtes heatahtlikud ja abivalmid. Ka koostöö kolleegidega peaks ladusalt sujuma. Ärge võtke tööpäevi surmtõsiselt, vahepeal lobisege ja naljatage, see annab jõudu juurde.

Kaksikud 21. mai – 21. juuni

Ilmselt ei ole sul väga suurt tööindu, kisub pigem lõbusasse seltskonda. Aktiivne suhtlus võib tuua vägagi tulusaid kontakte, ka on võimalik, et kohtad kedagi, kes su südame kiiremini põksuma paneb. Jälgi, et sa pilvedes hõljudes töiseid kohustusi täitmata ei jätaks. Eksimused ei jää ülemustel tähele panemata.

Vähk 22. juuni – 22. juuli

Tänu sellele, et kodused suhted sujuvad ja seljatagune on turvatud, tunned end ka töistes ettevõtmistes kindlana. Inimestega on lihtne läbi saada. Alusta vestlust avala naeratusega ja pool võitu on juba saavutatud. Kui tutvud uute huvitavate inimestega, ära neist liigselt vaimustusse sattu – esmamulje võib petlik olla.

Lõvi 23. juuli – 22. august

Nädal sobib õppimiseks, enesetäiendamiseks, olulise info kogumiseks. Kõige otstarbekam on oluliste asjade teadasaamiseks rääkida inimestega, kes on teemaga väga hästi kursis. Kui oskad neile õigesti läheneda, avaldavad nad sulle mõndagi põnevat. Isiklikust sarmist võib asjaajamisel kasu olla.

Neitsi 23. august – 22. september

Küllaltki soodne nädal rahaasjade ajamiseks, eriti juhul, kui need on seotud pere või suguvõsaga. Tähtis on aga armu- ja ärisuhted lahus hoida. Armununa ei pruugi sa kainelt ja kaalutlevalt mõelda. Praegu võib sul olla kalduvus kallimale meelehea tegemiseks või mulje avaldamiseks liigselt kulutada.

Kaalud 23. september – 23. oktoober

Küllap oled optimistlikus meeleolus, märkad enda ümber positiivset. Igapäevased asjaajamised ja suhtlus kulgevad ladusalt ja meeldivalt. Leiad võimalusi ka selleks, et aeg veidikeseks maha võtta, puhata ja lõõgastuda. Võimalik, et magusad hõrgutised tunduvad sulle nüüd vastupandamatud.

Skorpion 24. oktoober – 21. november

Mõttetöö sujub sel nädalal eriti hästi. Ka suudad osavalt oma mõtted sõnadesse panna nii kirjalikus vormis kui ka siis, kui pead näiteks koosolekul tööasju selgitama. Ilmselt saad kutseid lõbusatele koosviibimistele, mis kujunevad eriti meeleolukaks. Ära õnnemängudes kätt proovides liiga hasarti sattu!

Ambur 22. november – 21. detsember

Igal juhul tasub sel nädalal sõpradega kohtumiseks aega leida. Kvaliteetaeg kõige toredamate inimeste seltsis on see, mis sulle elujõudu annab. Seevastu peresuhted võivad küllaltki keeruliseks kiskuda. Ilmselt pole küll tegemist sisuliselt tõsiste probleemidega, pigem näeb keegi toimuvat pisut ebarealistlikult.

Kaljukits 22. detsember – 19. jaanuar

Tööasjad peaks üsnagi edukalt kulgema, küllalt palju kasu võib olla ammustest kontaktidest ja isiklikest tutvustest. Sinuni jõudvasse infosse tasub suhtuda kriitiliselt. Nii mõnigi kuulujutt on pelgalt kellegi fantaasia vili. Võib olla, et keegi – ilmselt naisterahvas – üritab sind mõjutada ja valetab sulle sihilikult.

Veevalaja 20. jaanuar – 18. veebruar

Tänu teravale mõistusele ja süsteemsele mõtlemisele oled tööl ilmselt vägagi edukas. Nädal ei sobi aga palgaläbirääkimiste pidamiseks ja ka laiemas plaanis rahaasjade korraldamiseks. Sul ei pruugi olla täit infot toimuva kohta, seetõttu on oht investeerida valesse kohta või sooritada ost, mis ei ole oma hinda väärt.

Kalad 19. veebruar – 20. märts

Tööasju ajades kipud olema sinisilmne, uskuma soravat juttu ja katteta lubadusi. Eriti suur oht mingit moodi petta saada on juhul, kui sul tuleb läbirääkimisi pidada isiklikult sümpaatsete persoonidega. Kipud sellise inimese juures märkama vaid häid külgi, negatiivset lihtsalt keeldud uskumast, isegi kui sind hoiatatakse.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee