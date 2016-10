Eesti naispoliitikud soovitavad: just neid raamatuid peaks iga naine sel sügisel lugema

Urve Palo / Tairo Lutter / Postimees / Scanpix

Urve Palo teab, kuidas edu saavutada

Riigikogu majanduskomisjoni liige Urve Palo soovitab lugeda raamatut «Pöörane äri», mille autoriteks on Jonas Ridderstrale ja Kjell A. Nordström: ««Pöörane äri» ehk «Funky Business» on selline raamat, mida ma ikka aeg ajalt uuesti sirvin ja muuhulgas alla joonitud kohad üle vaatan. Olen selles raamatus sisalduvate mõtete fänn, kui nii võib öelda. Juba Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õpingute ajast alates pakub mulle huvi inimeste juhtimise ja motiveerimisega seonduv temaatika. Antud raamatus käsitletakse just seda teemat, tuues huvitavaid näiteid ja mõttekäike. Kuidas edu saavutada? Kuidas edu hoida? Põnevad teema ju. Olen läbi aegade lugenud üsna palju juhtimisalast kirjandust, kuid see raamat on vaieldamatult selles vallas üks lemmik. Soovitan soojalt. Lihtne ja samas mõtlemist ergutav lugemine.»

Kadri Simson / Erik Prozes / Postimees / Scanpix

Kadri Simsonit haarab kaasa muinas-Eesti

Keskerakonna fraktsiooni esimees ja rahanduskomisjoni liige Kadri Simson soovitab lugeda aga ajalooliste kriminaalromaanide poolest tuntud Eesti kirjaniku Indrek Hargla teost: «Mulle on juba lapsepõlvest saati meeldinud ajaloolised romaanid. Seega oskan pimedateks sügisõhtuteks soovitada just sellist lugemist. Viimasena lugesin Indrek Hargla «Raudrästiku aega», milles on koos kaasahaarav muinas-Eesti olustik ja lugemise käigus suhteliselt kergelt äraaimatav kuritöö lahenduskäik. Ühesõnaga hea haarav raamat, mis liiga kähku läbi saab.»

Marianne Mikko / Peeter Langovits / Postimees / Scanpix

Marianne Mikkot liigutab luule

Riigikaitsekomisjoni ning Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Marianne Mikko leiab, et lugemiseks tuleb aeg lihtsalt leida: «Meie kiirel ajal on nii, et me ahmime kiiresti endasse fakte, sõnu, mõttekilde, aga mõtted ise võivad tahaplaanile jääda. Loeme pigem artikleid kui pikki romaane. Väidame, et aega pole. Tegelikult see pole hoopiski nii! Aega tuleb võtta. Tuleb maha istuda ja süveneda teksti.»

Kontrastiks valdavalt loetavale proosale, soovitab Marianne Mikko Eesti naistel lugeda ning avastada ka luuleteoseid: «Mulle meeldib lugeda luulet. Meie poetesside kirjutatud luulet. Vastavalt meeleolule loen kas Marie Underit, Viivi Luike või Doris Karevat. Marie Under on sedavõrd briljantne, et võib lihtsalt luuleraamatu lahti lüüa ja lugeda. Mis puudutab Viivi Luike, siis tema loodu on nagu lõputu luulekangas. Minu jaoks on Viivi Luige «Seitsmes rahukevad» pigem luule kui proosa. See teos liigutas mind hingepõhjani. Doris Kareva on minu põlvkonna kirjanik. Ta saadab mind teismelise ajast saati. Kareva puhul armastan lisaks tema poeesiale tema tõlkeid ja toimetajatööd. Ma usun, et iga naine peaks kordki läbi lugema Doris Kareva toimetatud Clarissa Pinkola Estési «Naised, kes jooksevad huntidega». Need müüdid naistest on lihtsalt hädavajalik lugemine, et tunnetada ennast kui naist. Et aru saada, miks me käitume nii. Selgub, et vahet pole, kas tegemist on Euroopa, Ameerika, Aasia või Aafrika naisega. Me oleme tegelikult väga ühtemoodi loodud.»

Kaja Kallas / Tairo Lutter / Postimees / Scanpix

Kaja Kallast huvitab, kuidas töö- ja pereelu ühitada

Euroopa Parlamendi saadikul Kaja Kallasel on keeruline vaid ühte lemmikut valida: «Kuna ma loen palju, siis on mul alati raske vastata küsimustele, et palun soovitage üht raamatut, sest raske on kõige vahel valida. Kui mõelda töö ja pereelu tasakaalule, siis meeldisid mulle kaks raamatut Sheryl Sandbergi «Lean IN» ja temale vastuvaidlev Anne-Marie Slaughteri «Unfinished business». Kui esimene räägib eelkõige väljakutsetest, mida kohtavad juhtivatel ametikohtadel olevad või sinna pürgivad naised, siis teine räägib ka probleemidest, mis on ka tavalistel naistel tööelu ja perelu ühitamisel ja kuidas neid lahendada.»

Ilukirjanduse vallast soovitab Kaja Kallas lugeda Ameerika kirjaniku Dave Eggersi poolt kirjutatud raamatut «Ring», mis räägib internetiajastuga kaasneda võivatest probleemidest: «Ka Eestis on laialt levinud järjest suurenev sotsiaalmeediakasutus, siis on see raamat huvitav futuristlik nägemus sellest, mis võib juhtuda, kui läheme enda ja teiste elude avalikustamisega liiga kaugele.»