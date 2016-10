Video: prints osutub hoopis hirmuäratavaks memmepojaks

Üksikema Aire ei tahtnud muud, kui leida mees, kes tooks ta ellu põnevust ja killukese päikest. Selle mehe Aire ka leiab, aga Indrekuga käib kaasa üks saladus. Esmapilgul viisaka ja lipsustatud härrasmehe kesta all peitub memmepoeg, kes kartusest ema ees on otsustanud endale lõpuks naise leida.

Just ema Leida on see, kes kõike kontrollides on pojale käsu kätte andnud pruut majja tuua, sest küla peal on levimas kuulujutud, mis rangele prouale au ei tee. Kahjuks ei tea Aire sest plaanist midagi ja sõidab vastu tulles Indreku soovidele emaga kohtuma. See kohtumine osutub aga kõike muud kui meeldivaks, sest ema juurde jõudes muutub äkki nii mees kui ilmnevad hirmutavad jooned ka võimalikus ämmas.

«Saladused» on Kanal 2 ekraanil täna kell 21.