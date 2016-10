See «tervislik» harjumus võib olla su akne põhjuseks

Live Science vahendab hiljutist uurimust, mis tõi välja seose liigse vitamiini B12 ja täiskasvanuakne vahel.

Nimelt saavad B12-st hoogu nahal elutsevad bakterid, kes hakkavad tootma põletikku soodustavaid aineid, mis viivadki punnide tekkeni.

«Ma usun, et siin on seos olemas,» ütleb uuringu üks autoritest, dr Huiying Li. «Kuid muidugi on vaja veel läbi viia edasisi uuringuid, et täpsemalt akne ja B12 seost mõista.»

Josh Miller Rutgersi ülikoolist aga leiab, et kuigi mingi seos leiti, ei tasu sellepärast vitamiinidest loobuda. Ka Li soovitab järeldustega oodata, kuna katses osalenud inimestele ei antud mitte suukaudseid vitamiine, vaid manustati vitamiini B12 süstide teel. Need pole aga omavahel võrreldavad.

Ometi usuvad aga eksperdid, et see uurimus tõestab – mida me sööme ja joome, mõjutab meie keha nii sees- kui ka väljaspoolt.