Video: naine, kes pööras oma elu 20 nädalaga ümber

Tema inspireerivat teekonda on hetkel Youtube'is vaadatud juba üle 3,5 miljoni korra. Sunny tunnistab videos, et see ei olnud kerge teekond - poole peal ta vigastas end ning tahtis loobuda.

Kaamera näitab tema pingutusi ja frustratsiooni, mis tulevad ette kindlasti kõigile, kes on püüdnud hakata sporti tegema ning kellele ei ole aktiivse elu poole pöördumine lihtne olnud.

Ka nüüd tunneb ta vahel hirmu, et ehk jätab teda motivatsioon maha, kuid siis meenutab Sunny endale, et ta on motivatsiooniks ja inspiratsiooniks nii paljudele inimestele.

Vaata tema imelist ja siirast teekonda:

Sunny kasutas enda vormi saamiseks äpi nimega Freeletics abi.