Purustame müüte: kuus rahasäästmisnippi, mis alati ei tööta

Asi pole mitte selles, et sulle oleks valetatud, vaid ajad muutuvad ja nii muutuvad ka poodlemispraktikad. Jessica Fisher vaatleb The Kitchnis mitmeid toidukaupade ostmisega seotud müüte, mis tasuks oma rutiinist edaspidi välja jätta.

1. Suurem on alati parem. Ka Eesti kaubanduses oli periood, mil pakendid kasvasid aina suuremaks ning tundus, et on ainult mõistlik pesupulbrit või kuivaineid võimalikult suures pakendis osta. Suurem oli alati ka parem ja soodsam! Tegelikult vaatab tark ostleja loomulikult esimese asjana mitte pakendi suurust, vaid kilohinda.

2. Ära mine näljasena poodi. See on nõuanne, mida annavad jätkuvalt ka toitumisnõustajad. Teooria selle soovituse taga ütleb, et näljasena haarad sa esimese asja, hinda ning tervislikkust vaatamata. Fisher arvab, et see ei pruugi alati tõele vastata, kuid soovitab siiski näljasena poes käies nimekirja käepärast hoida.

3. Järgi alati oma nimekirja. Alati ei tasu kramplikult nimekirjast kinni hoida, kui näiteks paari eurot rohkem kulutades saad sa allahinnatult mõne oma lemmiktoote või leiad viisi, kuidas muuta õhtusööki maitsekamaks ja huvitavamaks – kodus nimekirja koostades ei tulnud sa ehk retsepti täiustamise pealegi! Samamoodi tasub leida parem alternatiiv, kui miski su algses nimekirjas osutub liiga kulukaks.

4. Allahinnatud liha läheb kohe halvaks ja seda tuleks vältida. Allahinnatud kaupade puhul tasub alati üle vaadata kuupäev, mis ajani tooted kehtivad. Kui veel paar päeva on säilivusaja lõpuni jäänud, siis ei tasuks küll toidumürgitust karta. Allahinnatud tooted aitavad kõvasti kokku hoida! Alati võib nõu küsida ka poe töötajatelt.

5. Superallahinnatud tooteid tasub osta hulgim. Kõik need odavad vetsupaberipakid Hulludel Päevadel... Kui ikka hind on nii soodne, siis tasub ju korraga palju osta? Mõtle järele, kas sa ikka suudad kogu selle tootehunniku ka ära kasutada! Vetsupaberiga pole tõenäoliselt probleemi, kuid säilivusajaga toidukaupade puhul võib probleem tekkida, isegi kui tegemist on väga hea diiliga.

6. Osta turult, on soodsam. Selle müüdi tõi välja artikli all üks kommentaator, kes ütleb, et ei mõista, miks seda soovitatakse – ta pole kunagi märganud, et turukaup odavam oleks, pigem just ikka kallim (ja orgaaniliselt puhtam, mis seletab kõrgemat hinda). Sama võib märgata ka Eestis – kohalikud puu- ja juurviljad võivad hooajal küll turul odavamad olla, kuid nii mõnegi toote saab supermarketist tunduvalt odavamalt.