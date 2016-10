Kim Cattrall puistab südant: «Seks ja linn» maksis mulle mu abielu

««Seks ja linn» maksis mulle mu abielu, sest ma ei jõudnud kunagi koju,» ütles Cattrall news.com.au-le. «Ma polnud kunagi seal ning see ärritas mu abikaasat. See oli väga-väga raske. Lõpuks veetsin ma rohkem aega «Seks ja linna» pere kui enda pärisperega.»

60-aastane naine on praeguseks abielus olnud ning lahutanud kolm korda. Oma viimase abikaasa Mark Levinsoniga oli ta abielus kuus aastat.

Cattrall tunnistab, et kuigi võteteperiood oli väga lõbus ja tore, oli see ka väga hektiline ja stressirohke aeg. Naine võitles unetusega, tema tööpäevad olid 18-19tunnised ning nädalavahetusel oli tal poolteist vaba päeva, mis kulusid järgmise nädala stsenaariumi õppimiseks.

Praegu jätkab Cattrall aktiivselt töötamist, sest ta leiab, et tema kohuseks on ühiskonnale näidata: ka temavanuses naistele on rolle, nad ei peaks lõpetama töötamist. «Ma arvan, et peamine probleem meie ühiskonnas on see, et mida vanemaks naine saab, seda rohkem liigub fookus sellele, milline naine välja näeb, mitte milline ta isikuna on,» ütleb Kim Cattrall.