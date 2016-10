Trump ületab jälle sündsuspiire: seekord ohvriks väike tüdruk

Kõigepealt suudles Trump väikest mustanahalist tüdrukut põsele, mis on poliitikute jaoks üsna levinud (kuigi ääretult veider) komme. Seejärel üritas ta aga hoopis midagi teisest klassist – suudelda pisitüdrukut suule. Tüdruku reaktsioonist on näha, et ta pole asjaga sugugi rahul ning kogu juhtum on ääretult pahamaiguline.

Muidugi ei jätnud asja kommenteerimata ka vaatlejad Twitteris, nahutades Trumpi lubamatu käitumise pärast. «Ma tunnistan, et polnud valmis vaatama, kuidas Trump püüab väikest musta tüdrukut suule suudelda. Kes teeb seda kellegi teise lapsele?» küsib Jamil Smith Twitteris. Roscoe P. Coltrane’i nimeline kasutaja aga käratab: «Kes kurat andis üldse sellele t***-krabavale veidrikule oma ilusa musta beebi?!»

Selle kõige valguses on taas hea meelde tuletada, kui oluline on, et me oma lastele õpetaksime: nende keha on vaid nende oma ning mitte keegi ei tohi neid füüsiliselt puudutada, kui selleks pole luba antud. Me saame sellele palju omalt poolt kaasa aidata. Muidugi esimese asjana ei tohiks neid pakkuda poliitikutele valimiskampaanias kasutamiseks, kuid kuna see komme pole õnneks Eestis väga levinud, siis saab alustada ka oma koduukse eest. Ära sunni oma last sugulasi musitama või kallistama, kui ta seda ei taha, õpeta ta näiteks viisakalt kätt suruma. Isegi, kui vanavanemad tahavad ühe musi põsele suruda ning laps end seejuures ebamugavalt tunneb, on alati võimalik leida lahendus, kus laps saab oma soovi väljendada ning täiskasvanud tema personaalse ruumi vajadust austada.

Austage oma lapsi!