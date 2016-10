TFW: Kuldnõela võitis Lilli Jahilo, Hõbenõel läks Roberta Einerile

Täna õhtul täitub Kultuurikatel võrratu ja tipptasemel moekunstiga, sest üle antakse Eesti mainekaim moeauhind Kuldnõel ning Hõbenõel, millega tunnustatakse viimase aasta säravaimat panust Eesti moeellu. Suurejoonelise gala raames astuvad esmakordselt lavale ka kõigi kuue nominendi värsked kollektsioonid. Postimees teeb iga päev Tallinn Fashion Weekilt otseülekande.

Eesti moedisaini auhind Kuldnõel antakse silmapaistvale moedisainerile või kaubamärgile loomingulise järjepidevuse eest vähemalt viie viimase aasta vaates, pidades silmas kollektsioonide kvaliteeti ja funktsionaalsust, ajakohasust ja ilu, müügiedu ja ekspordivõimekust.

Sel aastal on Kuldnõelale nomineeritud Lilli Jahilo, Kristel Kuslapuu ja Thea Pilvet-Martinson.Lilli Jahilo on Eesti moedisainer, kes on pühendunud aegumatu ilu väljendamisele läbi kompromissitu kvaliteedi ja kelle disainilahenduste peamiseks inspiratsiooniallikaks on loodus ning kõrgmoetehnoloogiad ja -tikandid. Kristel Kuslapuu armastab skulptuurseid ja suuri vorme ning on peamiselt tuntust kogunud kudumidisainerina, luues läbi erinevate kudumite ainulaadseid ja erakordseid moeteoseid. Thea Pilvet-Martinson on rõivabrändi Althea peadisainer ja kaubamärgi looja, kelle kollektsioone läbivad ülima naiselikkuse jooned, mis on ühendatud uute vormide ning rõivaste kandmismugavusega.

Hõbenõel antakse välja viimase aasta säravaima panuse eest meie moeellu - see on auhind julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, originaalse idee ja energilise teostuse eest.

Käesoleva aasta Hõbenõela nominentideks on Kätlin Kikkas kaubamärgiga KÄT, Roberta Einer ning Margit Peura kaubamärgiga Whitetail. Kätlin Kikkas on rõivabrändi KÄT asutaja, kelle käekiri on tänu julgetele joontele, kindlameelsusele ja puhtale, ent retrohõngulisele disainile kohalikul moemaastikul tugevalt esile tõusnud. Roberta Einer on disainer, kes sööstis tõelise sähvatusena rahvusvahelisse moetaevasse ning kelle ainulaadsed ja peenete tikanditega rõivad on viinud Eesti moe kõikjale maailma. Margit Peura on aga moekunstnik, kes seisab kaubamärgi Whitetail taga ning kelle moefilosoofias mängivad tähtsaimat rolli keskkonnasõbralikkus, eetilisus, kauakestvus ja tootmine, mis toimub ausatel tingimustel.

Kuldnõela žüriisse kuuluvad sel aastal Maile Grünberg, Piret Puppart, Kristi Pärn-Valdoja,Edward Köster, Urmas Väljaots, Filippo Caroti ja Aljona Eesmaa.

Kuldnõela gala toob publikuni Samsung Galaxy ning Kuldnõela ja Hõbenõela auhinnad annab üle Estonia Resort Hotel & Spa****, kes kingib võitjatele 3-päevase spaapuhkuse suvepealinnas Pärnus - Hõbenõela võitjale superior klassi toas ning Kuldnõela võitjale sviidis. Lisaks spaahoolitsustele saavad võitjad nautida maitseelamusi restoranis NOOT.

TFW ajakava:

Kolmapäev 19.10

18.00 Gita Siimpoeg, Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid: Raili Nõlvak, Kokomo Collection

20.00 Samsung Galaxy esitleb: Kuldnõel

Neljapäev 20.10

18.00 Anu Hint, Katre Arula

19.30 Iris Janvier

21.00 Piret Ilves, Diana Arno

Reede 21.10

18.00 Marimo Fashion, Mammu Couture

19.30 Liivia Leškin, Vilve Unt

21.00 Kirill Safonov, Year by Raivo Holm

Laupäev 22.10

18.00 Kriss Soonik

20.00 Baltman: Born Fearless