Need kümme toiduainet on kõik, mida tervislikuks kaalulangetamiseks vajad

Vahel võib jääda mulje, et tervislik toitumine eeldab väga paljusid erinevaid toiduaineid ning meeletult keerulisi toite. Tegelikult piisab edukaks kaalu langetamiseks kõigest kümnest erinevast toiduainest. Ilma, et peaksid andma järele nii toidu kvaliteedis kui ka maitses.

Samuti jääb ära mure, et paljud toiduained lähevad halvaks või riknevad. See tähendab seda, et sulle jääb rohkem raha taskusse.

Kolm nippi alustamiseks

Ära aja oma retseptipanka väga kirjuks. Leia endale 5-10 lemmikretsepti ja kasuta pidevalt neid.

Söö sama toitu mitu korda päevas. Allpool kirjeldatud toiduaineid omavahel kombineerides saad sellega kenasti hakkama.

Tee endale (ja oma perele) suurem potitäis toitu valmis, jaga see sobivateks portsudeks ning lähituleviku toidumured ongi lahendatud. Nagu sa ilmselt juba tead, siis Fitlapi toidud maitsevad hästi, mistõttu ei ole probleemiks mitu korda päevas sama toidu söömine. Kui on ikka isuäratav, siis on ju kõik hästi?

Kümme toiduainet, mida vajad

Varu endale koju toiduaineid neljast grupist:

Süsivesikurikkad toiduained

Varu endale kappi:

riisi

tatart

kartuleid

Süsivesikuallikate juures on eriti geniaalne see, et need säilivad päris pikalt ja riknemine ei ole probleemiks.

Valgurikkad toiduained

Varu endale kappi:

liha (kana, sealiha, veiseliha, kalkuniliha jms). Vali nendest üks välja.

kala

piima või kodujuustu

muna (munast saad ka rasvu)

Rasvarikkad toiduained

Varu endale kappi:

oliiviõli

Köögi- ja puuviljad

Varu endale kappi:

oma lemmikköögivilju (porgandid, kapsad, herned, suvikõrvitsad, tomatid, kurgid jms). Vali nendest 1-2 tükki välja. Kenasti sobivad ka külmutatud köögiviljasegud.

oma lemmikpuuvilju (õunad, pirnid, ploomid, apelsinid jms). Vali nendest üks välja.

Ja ongi kõik. Nende toiduainetega mängides saab sinu keha kõik vajaliku, nii tervise kui ka kehakaalu langetamise mõttes.