Armsama rõõmustamise saladus

Küsimus, et kas ma tean, mis mu partnerit rõõmustab, on justkui selline, millele me kõik oskame vastata. Loomulikult meeldivad talle lilled, õhtusöögid, väljasõidud jne... Aga kas ikka meeldivad? Tahes-tahtmata teeme need «arvamused» lähtuvalt endast. Meile tundub sageli, et need asjad, viisid või meetodid, mis sobivad mulle üllatuseks-kingituseks-rõõmustamiseks, need meeldivad ka mu partnerile. Oi-oi-oi, kui vale see arvamus võib olla.

Me oleme kõik nii erinevad. Ausalt. Me ei tea tegelikult kunagi, mis teisele meeldib, enne kui me reaalselt ei ole temalt küsinud! Jah, ajapikku teist põhjalikumalt tundma õppides ja teda päriselt kuulates õpime samuti mõistma, mis teda päriselt võiks rõõmustada. Alles siis oskame kõikide kingituste-üllatuste-rõõmustamise fookuse keerata oma armsamale, mitte lähtuda ainult enda soovidest.

* Mulle võivad lilled meeldida, kuid armsam ei pruugi nende väärtust üldse hinnata. Tema jaoks võib see olla hoopis «lillede surma» tähendusega.

* Mulle võib tunduda imeline idee talle ilusad uued ehted kinkida, kuid ma ei mõtle sellele, kas talle meeldib metalli kanda või kui raskeid kõrvarõngad talle üldse sobivad. Või kas ta kannab peamiselt kulda või hõbedat, klassikaline eksimus!

* Ma võin küpsetada kooki, aga kui mul ei tule meelde, kas ta kõiki komponente sööb ja eelistab, siis võib see olla tühja läinud kingitusega. Kohupiimakook inimesele, kes piimatooteid ei tarbi, toob rõõmu asemel hoopis kurbust. Mu kallim üldse ei tunne mind!

* Mäletan, et üks mu tuttav rääkis, kuidas ta kingibki mehele sünnipäevaks cd-plaate, mida ise kuulata soovib.

* Teine tuttav rääkis, kuidas ta mees kinkis talle TomTomi (auto GPSi). Tema kinkis talle omakorda mikseri.

* Mina võin tahta vaba päeva veeta looduses, kuid partneri eelistus võib olla hoopis kodu koristamine.

* Mu üllatus võib olla see, et ma koristan ise üksinda terve kodu ära, kuid mu partner võib tunda end seeläbi hoopis väljajäetud ja hüljatuna ning rõõmustamise asemel on emotsioonid teised...

Mu sõnum on tegelikult lihtne - kui meis on soov oma lähedasi (olgu selleks armsam, sõber, õde/vend, ema/isa või kes iganes) üllatada või rõõmustada, siis peaksime keskenduma kingituse tegemisel ainult temale.

Mis teda rõõmustab?

Mida tema teha soovib?

Milline on tema armastuse keel?

Kuidas tunneb tema end tõeliselt õnneliku, armastatud ja üllatatuna?

Millise kingituse üle on tal siiralt hea meel?

Oeh, kõik oleks ju lihtne, kui me neile küsimustele kogu aeg ja iga inimese kohta vastata oskaksime. Aga ei oska. Nii olen ka mina kokku puutunud olukordadega, kus mu mitmeid partnerid on teinud mulle kingitusi, mis minu jaoks on olnud täiesti tühjad. Ja nii on olnud ka vastupidi - mina teen õhinaga mõne kingituse ja partner kehitab õlgu ning tema jaoks ei tähenda see miskit.

Kuidas ma saan teada, mis mu armsamat päriselt rõõmustab?

Sellele küsimusele on kaks selget vastust:

1. Küsi temalt.

2. Kuula teda / pane teda tähele.

Meie paarisuhe, meie armsam ja kallim, elukaaslane, naine või mees, on see inimene, kellega meil on elus kõige tugevam side. Ei, see pole su ema, parim sõbranna, tütar ega poeg, kellega sul on kõige tugevam side. See on su partner romantilises paarisuhtes. Ja sellesse suhtesse tuleb iga päev panustada.

