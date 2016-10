Enne seda kellaaega tõusmine võib olla sulle kahjulik

Unenäos näeme iseennast, ei midagi enamat

Unes nähtud sündmustele ja märkidele on ajast aega omistatud tähendusi, kuid ühelgi uurijal pole õnnestunud veenvalt tõestada, et need suudaks tulevikku ennustada – pigem peegeldavad meid endid sellisena, nagu oleme.

Kuus põhjust, miks tervise nimel ei tohi liiga kaua magada

Kõik on nõus, et kvaliteetne uni on tervisele hädavajalik. Ometi võib ka unega liialdada nii palju, et see mõjub juba kahjulikult.

Puust ja punaseks: kuidas sügisega toime tulla?

Suvi hakkab oma päikesekiiri ja soojust kokku pakkima ning on viimane aeg panna enda vaim valmis kargeks sügiseks! Kirjapandud nipid ei garanteeri, et sügis muutub kuidagi paremaks, kuid vähemalt veidi aitavad ehk läheneva pimedusega hakkama saada. Sügis on suurepärane aeg pöörata elus uus leht, võtta aega iseendale, heale seltskonnale, olla töökas, või lihtsalt nautida prõksuvat tuld sumedas sügisõhtus.

Öökullist ööbikuks: omal nahal katsetatud nipid, et hommikul ärkamine mõnus oleks

Hommikul ärkamine võib olla paras tüütus, eriti kui ainuke põhjus varajaseks ärkamiseks on vedada ennast õigeks ajaks tööle. Olen ise olnud nii hommiku- kui ööinimene. Ärganud enne viit ning haaranud käe sülarvuti poole, et end kohe tööle asutada; kuid olen ka vaevelnud, et end hiljemalt 11ks tööle vedada.

Video: Kundalini jooga äratab sisemise potentsiaali

Tallinna TV saade «Terve Tervis» ja saatejuht Riina Reiman on taas koos GoodNewsi ajakirjanike Monika Kuzmina ja Joanna Müüriga midagi uut katsetamas, seekord on järg Kundalini jooga käes, mida on nimetatud ka kõigi joogade emaks.

Kuula: teaduslikel uurimustel põhinev unelaul beebidele

Iga värske lapsevanem teab, milline väljakutse võib olla saada beebi õigel ajal magama. Johnson's viis läbi mahuka uuringu ning on välja tulnud unelauluga, mis on teaduslikult tõestatud uinutava toimega. Proovi juba täna, ehk aitab see sulgi beebi unele saada!