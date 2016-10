Viis juuksehooldusviga, mis võivad tuua kaasa kiilanemise

1. Üks neist on su lemmikstiil. Oled sa üks neist naistest, kellele meeldib 90 protsenti ajast kanna juukseid hobusesabas, tihkes krunnis või punupatsides? Ükskõik, milline soengustiil, mis sunnib sind juukseid tihkelt kokku tõmbama, võib viia konditsioonini, mis toob kaasa karvakao. Oprah.com annab nõu: selmet juukseid liiga kõvasti patsi kiskuda, seo need kinni lõdvemalt, nii et neil oleks jätkuvalt liikumisruumi. Pea meeles, et ka juuksepikendused aitavad juuksekaole kaasa!

2. Sa unustad küsida kõrvaltoimete kohta. Teatud medikamendid on teada-tuntud kiilanemise põhjustajad – hormonaalpillid, vererõhu- ja akneravimid, antidepressandid jms. Kui sulle rohtusid välja kirjutatakse, küsi kindlasti oma arstilt üle, millised on võimalikud kõrvaltoimed ning kui nende hulgas on karvakadu, siis maini seda kindlasti. Ravimile võib olla alternatiiv.

3. Liigne kuumasõber. Olgu see siis föön, koolutaja või sirgendaja – kui see kuulub su igahommikusse iluarsenali, siis see ka kahjustab juukseid. Kuum õhk tekitab juustes pisikesi õhumullikesi, mis omakorda karvakesi lõhuvad ning aitavad kaasa murdumisele. See pole juuksekadu traditsioonilises mõttes, kus karvad juurega koos välja kukuvad, kuid ometi on su juuksed ilmselt tänu sellele õhukesed ja katkised. Lahendusena kasuta föönitamisel jahedat õhku ning alati kasuta töötlemisel kuumakaitset.

4. Toitainetevaene toidulaud. Teatud toitainete puudus on tõestatult juuksekao põhjustaja – valgu-, raua-, B-vitamiini, tsingi- ja seleenipuudus võivad kõik olla selle põhjuseks. Seega vaata kriitilise pilguga üle, mida sa endale suhu pistad.

5. Värvisõltlane. Kui su leivanumbriks on dramaatilised juuksevärvimuutused, mis tähendab, et efekti saavutamiseks peab su juukseid karmide kemikaalidega töötlema, kahjustab see su juukseid kohe kindlasti. Ära jäta toone vahele: tumepruunist plaatinablondiks ühe värvimiskorraga pole eriti tark muutuda. Kui sind vaevavad kiilanemisprobleemid, siis jää oma loomuliku värvitooni gammasse.