Kümme nõuannet, kuidas toetada psüühikahäirega partnerit

David Brudö annab Female Firstis kümme head nõuannet, kuidas mitte lasta haigusel teie suhet murendada.

1. Vii end kurssi. Kui sa oled suhtes kellegagi, kes kannatab psüühikahäire all, siis on su esimeseks sammuks minna raamatukokku või võtta lahti internetibrauser. Samuti pole vähemtähtis uurida, milline on see kogemus temale, kuidas tema elu mõjutab. Vaata aga, et sa liiga end peale ei suru – tegemist on delikaatse teemaga ning iga inimene peab sellest rääkimiseks olema valmis.

2. Kuula. Mõnikord võib väga raske olla mõista tundeid, mida sa pole ise kunagi kogenud. Esita küsimusi ning mis peamine, kuula kindlasti, mida sulle räägitakse. Paljude jaoks, kes on vaimse tervisega hädas, on sageli mõtted keerulised, segased ja sõlmes ning nad ei pruugi isegi teada, mis neile parasjagu muret valmistab.

3. Ole kannatlik. Kui sa oled suhtes inimesega, kellel on diagnoositud psühhiaatriline häire, näed sa tõenäoliselt neid nii headel kui ka väga halbadel päevadel. On lai spekter tundeid, mida nad võivad kogeda – sügavatest aukudest kõrgendatud meeleolu ehk maaniani. Selle asemel, et närvi minna ja ärrituda, peaksid sa püsima rahulik ning meeles pidama: see inimene ei võrdu tema diagnoos. Haigusepisoodid mööduvad.

4. Tee kindlaks, mis on päästikud. Päästik on miski, mis tekitab su partneris suure tõenäosusega negatiivse reaktsiooni, olgu selleks viha, ärevus või muud sellist. On oluline, et sa õpiksid neid päästikuid tundma ning järgnevas olukorras käituma, samuti, kuidas neid päästikuid vältida. See aitab püsida sul rahulikuna ning see omakorda aitab su partneril olla rahulikum. Hea idee on kasutada «time out kaarti», mille saab nö välja tõmmata, kui üks teist tunneb, et ei suuda olukorraga hakkama saada.

5. Ole talle seltsiks. Hiljutine Oxfordi ülikooli uuring näitas, et inimestel, kellel on lai sõprusringkond, on ka kõrgem valutaluvus. See kehtib ka vaimsete häirete puhul – sõprade ja lähedastega olemine tõstab kehas endorfiinide taset, mis muudab inimese õnnelikumaks.

6. Ära käi neile liialt peale. Üks suurimaid probleeme psüühikahäiretega on see, et need kurnavad inimesed täiesti ära. Kui sa tunned kedagi, kes võitleb ärevushäire või depressiooniga, siis tõenäoliselt on nad mingi perioodi ülipinges nii füüsiliselt kui mentaalselt, mis omakorda võib olla ääretult kurnav. Seda on oluline meeles pidada, kui sa oma kallimat püüad aktiivsusele ergutada. Kui ta saab aga parasjagu ravi, on ka võimalik, et vahepeal tuleb tagasilööke.

7. Ära pisenda probleeme. Isegi, kui sa ei näe asju samamoodi, on oluline mõista, et tema jaoks on tema tunded reaalsed. Ta võib endas kahelda ning kui te räägite teemadel, mis on talle olulised, on tähtis, et sa oma toetust näitaksid.

8. Keskendu positiivsele. Kui tegemist on perioodiga, mil su kallimal on eriti raske episood, võib olla raske meeles pidada suhtes olemise positiivseid külgi. Neil hetkedel on eriti oluline endale meelde tuletada, miks sa selle inimesega koos oled.

9. Asi pole alati sinus. Kui su partner kannatab depressiooni all, siis suure tõenäosusega oli tal see häire juba enne sinuga kohtumist ning ta on sellega võidelnud juba pikemat aega. Kui nad vajavad ruumi, ära võta seda isiklikult ning usu, et talle selle pakkumisega aitad teie suhtele kaasa. Pea ka meeles, et sa pole terapeut, sa ei saa kedagi muuta. Toeta teda tema abileidmise teel.

10. Hoolitse enda eest. Sulle võib tunduda, et sa pead pidevalt tema jaoks olemas olema, pakkuma tuge ja toetust, alati kui vaja. See pole aga nii, sa ei tohiks iseennast tagaplaanile seada. Kui sa tunned, et olukord kasvab üle pea, võta enda jaoks aega. Astu samm tagasi ja lõõgastu, stressamine ei tee kellegi elu paremaks.