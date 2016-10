Diana Arno revolutsiooniline moeshow lõhub Tallinn Fashion Weekil stereotüüpe

Kartmatu võitleja, järjepidev saavutaja – just selline on tänapäeval elav naine. Mitmetahuline ja tugev, ta on oma elu perenaine ja juhib oskuslikult kogu maailma. Ei ole tähtis, kas räägime edukast ärinaisest, riigipeast või koduperenaisest – naiste õlgadele on seatud mitmeid kaalukaid ülesandeid.

/ Diana Arno

Elades karjäärikeskses maailmas, peame oma õrnemat külge pidevalt varjama. Kõik see peegeldub ka moemaailmast. Rahutud ajad ja rahvusvahelised konfliktid on mänginud trumbid kätte militaarselt agressiivsele stiilile, minimalistlikele joontele ja maskuliinsetele moelõigetele. Riietudes tugevaloomulisteks sõduriteks, kipume unustama mida tähendab naiseks olemise rõõm. Diana Arno Tallinn Fashion Week’i raames esitlusele tulev kollektsioon on täis ootamatuid kontraste, mis annavad igale naisele võimaluse olla tema ise.

Tugev ja võimukas, kuid samas pehme ning naiselik. Diana Arno uusim looming on justkui erinevaid emotsioone ühendav moesümfoonia, kus vastukaaluks klassikalistele soengutele, luksuslikule karusnahale, naiselikele siluettidele ja romantilistele detailidele, astub mugav kihilisus, agressiivne militarism ja futuristlikud elemendid. Sobimatust saab asendamatu. Toetades naise tugevat külge, loovad disaineri rõivad võimaluse ka naise õrnemal poolel särada.

Unusta vanaaegsed stereotüübid, loo oma maailm, saavuta võitle ja inspireeri! Diana Arno show toimub 20. oktoobril kell 21.30 Kultuurikatlas.