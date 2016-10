Pisipõnnid näevad tänu taarale lasteaedades teatrit

Kevadel välja kuulutatud konkursile laekus kokku kuus keskkonnasäästlikkuse ja pakendite taaskasutuse teemalist lavastusprojekti. Nende seast valis heategevusfondi Aitan Lapsi, Kultuuriministeeriumi esindajatest ning teatrieksperdist koosnev viieliikmeline žürii välja kaks paremat.

Margus Värava loodud «Pudeli-Pille seiklused» toob lavale teatritrupp Teatripisik ning Donald Tombergi lasteloo «Erakordne veepudel» viib lasteaedadesse Miksteater.

Kultuuriministeeriumi teatrinõuniku ja žürii liikme Katre Väli sõnul on Aitan Lapsi aastatega läbi viinud vahvaid ettevõtmisi mitmes kultuurivaldkonnas, kuid nüüd jõuab teatrimaagia lasteaedadesse. «Tähtis on viia teatrielamus iga lasteaialapseni, alustades nendest paikadest, mis asuvad Tallinnast kaugemates maakondades,» selgitas Väli. «Need lasteaiad, kuhu sel õppeaastal ei jõuta, ei pea muretsema. Ettevõtmine jätkub ka järgmistel aastatel, kuni Eestile on vähemalt üks ring peale tehtud,» kinnitas teatrinõunik. Ta lisas, et valitud lood on südamlikud, sisukad ja põnevad ning heade visuaalide abil sünnivad kindlasti nauditavad lavastused.

Projekt «Teater lasteaeda» ühendab kaht olulist eesmärki: see edendab laste keskkonnateadlikkust ja annab võimaluse nautida kvaliteetset kultuurielamust tasuta.

Heategevusfondi Aitan Lapsi nõukogu liige Rauno Raal ütles, et taaskasutuse teemat tuleb lastele järjepidevalt tutvustada ning Eesti Pandipakend ja heategevusfond Aitan Lapsi leiavad, et ainult ühiselt panustades saame luua parema homse. «Kvaliteetne, spetsiaalselt laste jaoks tehtud lavastus on hea õppevahend, mis annab üheaegselt meeldiva elamuse ning aitab kinnistada keskkonnasäästlikku mõtteviisi. Tähtis on ka see, et lapsed annavad õpitu edasi oma vanematele ja kujundavad nendegi suhtumist meid ümbritsevasse keskkonda,» rõhutas Raal.

Esimesed etendused toimuvad juba käesoleva aasta novembris. Tasuta etendused jõuavad sel hooajal 120 Eesti lasteaeda: Raplamaale (21), Läänemaale (12), Hiiumaale (4), Saaremaale (16), Pärnumaale (7), Võrumaale (15), Põlvamaale (14), Valgamaale (12), Järvamaale (11) ning Lääne-Virumaale (8). Projekti kutsus ellu heategevusfond Aitan Lapsi ning seda rahastatakse pandipakendite automaatides tehtud annetusrahast koostöös Kultuuriministeeriumiga.