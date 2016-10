Millises dieedilõksus oled ja kuidas sealt välja saada?

Kas vahel on nii, et tormad sööma alles siis, kui nälg silmanägemist kipub võtma? Või senikaua, kuni teised on lauda istunud, oled sina juba oma taldriku puhtaks saanud ja piilud silmadega magustoitu? Sellisele kirjeldusele vastab näiteks liigsööja dieedipüünis.

Brian Wansink on oma raamatus «Arutu söömine. Miks me sööme rohkem, kui arvame» tabavalt kokku võtnud viis peamist dieedilõksu, millega ühel või teisel viisil me kõik kokku oleme puutunud. Kui leiad, et mõni püünise kirjeldus käib just sinu kohta, siis loe tähelepanelikult ka pakutud lahendusi.

5 peamist dieedilõksu ja nende lahendused

/ Vida Press

Liigsööja

Liigsööjad söövad enamasti ainult söögikordadel, kuid nad söövad liiga palju, tühjendades alati hoolega kogu taldriku. Nad söövad sageli nii kiiresti, et nende kõht on pärast sööki ebamugavalt liiga täis. Liigsööjad leiavad, et neil on lihtsalt «hea isu». Kodus võtavad nad sageli teise portsu lisaks.

Võimalikud lahendused liigsööjale – kujunda oma õhtusöök ümber!

Proovi laule mitte tuua suuri kogused, välja arvatud köögivili ja salat.

Muuda õhtusöök ilusate lauanõude abil elegantseks, kuid kasuta väiksemaid taldrikuid ja kõrgemaid kitsamaid klaase.

Jälgi söömiskiirust. Aeglusta tempot, et isu söödud kogusele järele jõuaks. Aeglane muusika võib aidata.

Väldi liiga paljude erinevate toiduainete kuhjamist lauale. Mida erinevamaid toite laual on, seda rohkem inimesed söövad.

Jäta alati midagi taldrikule alles.

Söö magustoiduks rammusate roogade asemel puuvilju.

Rakenda poole taldriku reeglit. Pool taldrikut olgu täidetud juurviljadega ja teine poole valkudega ning täisteratoodetega.

/ Vida Press

Näksija

Näksijad sirutavad käe ükskõik millise saadaoleva toidu järele, tavaliselt umbes kolm korda päevas. Kuigi nad armastavad igasuguseid näkse, on mugavus neile harilikult maitsest tähtsam. Nad lähevad harva kommikausist niisama mööda. Näksimine võib nende jaoks olla halb harjumus, mis annab põhjuse püsti tõusta ja ringi liikuda või telerit vaadates või lugedes midagi kätega teha. Nad võivad näksides näljased olla, kuid näksivad enamasti pigem harjumusest kui näljast.

Võimalikud lahendused näksijale – väldi näksimislõkse!

Proovi näkse mitte varuks osta. Kui pead ikkagi ostma, siis vali need, mis meeldivad su perele, kuid mitte sulle endale.

Tee maitsvad näksid raskesti kättesaadavaks. Pane need kapi või külmkapi kaugeimasse nurka. Hoia ahvatlevaid hõrgutisi fooliumis.

Kui sul tekib mingi toidu himu, leia sellele aseaineid. Sageli sobivad selleks krõmpsuvad puu- ja juurviljad. Osta erinevaid värvikaid juurvilju, lõika need parajateks tükkideks ning pane külmiku esimesele või teisele riiulile.

Näts võib sind hoida eemale krõpsudest, küpsistest, jäätisest ja kommidest.

Näksi ainult laua ääres – köögis või söögitoas.

Ainsad laual olevad toidud peaksid olema tervislikud. Pane küpsisevaagna asemele puuviljataldrik.

Proovi mitte süüa otse pakist. Pane õige portsjon alati mingisse nõusse, et teaksid täpselt, kui palju sööd.

/ Scanpix

Peoloom

Peod – Rootsi lauad, vastuvõtud, piknikud – on keskkonnad, kus toit kaasneb äri või lõbuga ning nii on lihtne unustada, kui palju sa juba söönud või joonud oled. Peoloomad on tihti professionaalid, kes sageli väljas söömas-joomas käivad või vallalised öösiti pidutsevad noored.

Võimalikud lahendused peoloomale – ära pidutse nii tormakalt!

Seisa toidulaudadest ja suupistetest pisut kaugemale.

Iga kord kui laualt süüa tooma lähed, pane taldrikule ainult kaks toitu.

Tekita toidukoguse abil täiskõhutunne. Söö palju kasulikku (köögiviljad) ning vaata, kas kõhus jääb veel muuks ruumi.

Kui arvad, et tähtis (või lõbus) vestlus su tähelepanu kõrvale juhib, pane toidutaldrik käest ning keskendu ainult vestlusele. Pea meeles, et mida enam sa keskendud inimestele või meelelahutusele, seda rohkem kaldud sööma.

Kui kavatsed minna kokteiliõhtule või Rootsi lauaga õhtusöögile, siis saabu hiljem või lahku varem. Kui saabud hiljem, on enamik paremaid palu juba ära söödud. Lahku varem ning sul on lihtsam vältida teist või kolmandat magustoiduportsu.

/ Vida Press

Restoraninautleja

Paljud meist ei söö lõuna ajal kodus, kuid restoraninautleja ka õhtustab vähemalt kolm korda nädalas väljas. Nagu peoloomad, nii einestavad ka restoraninautlejad sageli tööandja kulul. Nad võivad olla ka rikkad gurmaanid või kolmekümnendates eluaastates keskmisest jõukamad paarid, kellel pole lapsi.

Võimalikud lahendused restoraninautlejale – pane paika restoranireeglid!

Rakenda «Võta kaks» reeglit ja telli ükskõik millised kaks neist: eelroog, jook või magustoit.

Kui leivakorv on laual, sööd sa kahtlemata ka leiba. Palu ettekandjal see toomata jätta või varakult ära viia. Võid selle ka lihtsalt teise laua otsa asetada.

Enne sööma asumist palu ettekandjal osa toidust ära pakkida, et saaksid selle koju viia. Nii ei saa sa järele anda ahvatlustele kõik korraga alla kugistada.

Telli vett ja joo seda vaheldumisi muu joogiga, mida tellisid.

Istu selle inimese kõrvale, kes on teie lauas kõige aeglasem sööja. Kasuta teda tempohoidjana. Hakka alati viimasena sööma ning pane kahvel pärast iga suutäit käest.

Kui tahad magustoitu, vaata, kas keegi on valmis seda sinuga jagama. Parimaks osaks magustoidust on esimesed kaks suutäit.

/ Scanpix

Arvutiekraani ees (või autoroolis) einestaja

Nad söövad kiiresti, istudes kas arvuti taga või autos. Arvutiekraani ees einestajad söövad töölaua taga osalt selleks, et aega säästa, kuid sagedamini väldivad lihtsalt tülikat korralikku lõunasöögi hankimist. Asi pole selles, et neil on väga kiire – neil puudub lihtsalt motivatsioon. Kui õige inimene tuleks ja nad lõunale kutsuks, siis nad ilmselt läheksid. Kuid sagedamini näksivad nad midagi toiduautomaadist saadut või haaravad puhvetist saiakese.

Võimalikud lahendused autoroolis einestajale– vaheta käiku!

Võta söök kodust kaasa. Isegi kui teed seda ainult paar korda nädalas, on see kasulik, sest sa kontrollid nii oma toiduvalikut paremini.

Täida oma töölaua sahtel või puhketoa külmik jogurti või tuunikalakonservidega. Valgud võivad näksirünnaku kahjutuks teha.

Sule arvuti või peata auto söömise ajaks. Kui keskendud sellele, mida sööd võid koguni avastada, et sulle tegelikult ei meeldigi automaadist või kiirtoidurestoranist saadav toid.

Rakenda toidupoliitikat ja toiduga kauplemist. Näiteks: esimene asi, mida tööl sööd, on puuvili; ahvatleva näksi söömine tähendab jalutuskäiku lõunapausi ajal jne.

Näri nätsu, et vältida igavusest või stressist söömist.

Asenda iga teine karastusjook veega. Kontori õhk kipub olema kuiv. Me arvame sageli, et oleme näljased, kuid tegelikult oleme lihtsalt janus. Täida oma veepudelit kolm korda päevas.

Lõksus olemine ei pea kestma igavesti, sest mõnikord võib aidata lihtne ja leidlik nõuanne. Näiteks minu terviseedendamise praktikas on väga paljusid aidanud soovitused süüa aeglaselt, valida väiksem taldrik, tarbida teadlikult vett vms. koheselt teostatav muudatus.

Kui leiad end mitmest dieedipüünisest korraga, siis vali muutmiseks ainult see, mis hetkel mõjutab kõige rohkem ning liigu järk-järgult edasi järgmiste lõksude murdmisteni.

Soovin edu ja tugevat tahet teadlike valikute tegemisel!

Artikkel on ilmunud ajakirjas Sport.