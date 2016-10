Kuus toimivat nippi, kuidas suveenergia sügisesse kaasa võtta

Mine õue

Ilm võib teha vigureid, aga nii palju kui võimalik, tuleks külma trotsida, end õigesti ja soojalt riidesse panna ning sageli õues käia. Uuringud on näidanud, et isegi külma ja pilvise ilmaga aitab õuevalgus võidelda talvedepressiooniga ja tõsta tuju. Kõige suurem mõju meeleolule on hommikusel õueskäigul, kirjutab Pure Wow.

Pane järgmise puhkuse plaan paika

Energiat aitab hästi säilitada ka see, kui on midagi oodata. 2010. aastal tehti Hollandis uuring, mis näitas, et inimesed, kes lähevad talvel reisile, on enne reisi nii elevil, et see teeb neid teistest õnnelikumaks. Reisiootus parandab talvist meeleolu nii enne reisi, reisi ajal kui ka pärast seda.

Söö õigesti

Kui õues on külm ja pime, tekib eriti suur tahtmine süüa sooja toitu, mis lohutab, aga pole alati kõige tervislikum. Söö teadlikult neid toitusid, mis tõstavad tuju. Võta vajadusel juurde ka D-vitamiini, näksi kõrvitsaseemneid ja raputa soojale joogile maitseks kaneeli.

Kuula parimat muusikat

Halval päeval pane kõrvaklapid pähe ja kuula oma lemmikmuusikat. Ühes Missouri Ülikoolis tehtud uuringus leiti, et tempokas muusika mõjub meeleolule positiivselt. Ainult sina ise tead, milline on sinu hingemuusika.

Hakka liigutama

Küllap sa oled juba tüdimuseni kuulnud soovitust trenni teha, aga mis puutub energiasse ja meeleolusse, siis ei saa liikumisest üle ega ümber. 2013. aastal näitas Harvardi Ülikoolis tehtud uuring, et kergemakujulist depressiooni saab ise leevendada, kui kõndida viis korda nädalas krapsakalt umbes 35 minutit.

Ole kohal

Teadlik meditatsioon - tähelepanu keskendumine mittemillegagi tegelemisele - vähendab depressiooni, ärevust ja stressi. Seda on õnneks ka väga lihtne teha. Istu kord või kaks päevas mugavalt vaikses ruumis ja lihtsalt hinga, keskendudes väga teadlikult oma kehale ja kehalistele tundmustele. See on lõõgastav ja aitab negatiivsetest tunnetest võitu saada.