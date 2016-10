Neli sammu, kuidas parandada hukule määratud suhet

Seitse küsimust, mis paljastavad ausa tõe su suhte kohta

Need, kes on oma suhtega rahul, on selle analüüsimisel ka ausamad, sest neil pole suurt midagi karta. Teised, keda suhe teeb ebakindlaks, ei julge olla väga otsekohesed ja räägivad sellest pinnapealselt, sest nii loodavad nad saada kinnitust, et kõik on korras.

Grete Tammoja: esimese armastusega kokku jäämine on alahinnatud!

Tänapäeva maailmas on harv nähtus, kui inimese esimene armastus ongi just see, kellega koos veedetakse ka kogu ülejäänud elu. See on teema, mis ühest küljest tundub ju muinasjutuline, kuid teisest küljest võib tekitada ka mitmeid küsimusi ning kohati võivad neid küsimusi saata ka viltused pilgud.

Igaühe jaoks on kuskil keegi, kunagi on kohtumise päev…

Rahvusvaheliselt sertifitseeritud suhtenõustaja, USAs Relationship Coaching Institute’i lõpetanud Imbi Viirok tunnistab, et viimastel aastatel on lisaks abi otsivatele paaridele hakanud üle tema nõustamiskabineti läve astuma aina enam ka üksikuid inimesi, kes unistavad õnnelikust paarisuhtest.

Psühholoog selgitab: kuidas on läheduse- ja distantsivajadusega seotud armukesed?

Üks välismaa kolleeg rääkis mõni aeg tagasi loo sellest, kuidas tema poole pöördus nooremapoolne abielupaar. Teemaks olid mõlema poole rohked kõrvalsuhted, lahku minna paar aga ometi ei tahtnud. Kogu see sasipundar oli aga alguse saanud, jah, hoolimisest.

Kuidas saada aru, et partner valetab?

Üks kõige olulisemaid asju suhtes on usaldus, kui see kaob, siis on väga raske seda tagasi võita ja ilus suhe võib võtta ootamatult halva pöörde. Kui sul on tunne, et su partner valetab sulle, võta abiks need nipid, kuidas tuvastada, kas ta päriselt valetab või räägib õigust.

Viis asja, mida naised meeste eest varjavad

Abielludes võib tekkida arusaam, et «kõik, mis kuulub mulle, on ka sinu oma», kuid on asju, millest naised eelistavad vaikida, vahendab Self Magazine. Ekspertide sõnul on see loomulik, sest ka meestel on teemasid, mida nad hea meelega ei lahkaks. Reastasime viis teemat, mida naised oma partnerite eest varjata võivad.