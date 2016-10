Seitse geniaalset viisi oma ainevahetust kiirendada

Lifescript toob välja seitse saladust, kuidas seda teha.

1. Maga rohkem. Uuringud on näidanud, et unepuudus tekitab kehas paraja segaduse, nii ei ole ka imestada, miks kilod aina kogunevad. Üks uuring näitas, et inimesed, kes regulaarselt magasid vaid viis tundi, suurendasid nii oma kehas «näljahormoonide» hulka ligi 15 protsenti, samas näljatunnet alla suruvate hormoonide hulk vähenes 15,5 protsenti. Eksperdid soovitavad ööpäevas vähemalt seitse-kaheksa tundi magada.

2. Ärka varem. Kui su hommikurutiin koosneb vaid ärkamisest ja pesemisest, oled sa loobunud kahest väga olulisest asjast, mis aitaks su ainevahetust kiiremini tööle panna. Esiteks söö hommikusööki – kohvi ei loe. Teiseks peaksid sa võimlema. Isegi 20minutilises jalutuskäigust või sörgist piisab.

3. Ole aktiivne. Tundub ehk võimatu, aga inimene peaks iga päev end aktiivselt liigutama. Kardiotreening ergutab ainevahetust ning ajutiselt vähendab ka näljatunnet. Ära karda ka rohkem kui korra päevas end liigutada – miks mitte teha ühe tunniajase treeningu asemel hoopis kaks pooletunnist!

4. Söö terve päeva. Viis-kuus pisemat söögikorda on parem kui kolm-neli suuremat, usuvad eksperdid. Hoia käeulatuses tervislikke vahepalasid ning ära jäta toidukordi vahele.

5. Tõsta klaas. Jah, ajutiselt võib kaalunumber ilusam tunduda, kui sa veejoomisest hoidud, kuid pikemas perspektiivis mõjub see kahjulikult. Dehüdratsioon paneb su keha arvama, et sa oled näljas ning joogiklaasi asemel sunnib see su käe hoopis söö järele sirutama. Joo vett ning oota 20 minutit, et aru saada, kas tegemist oli tõesti näljatundega või oli asi hoopis janus.

6. Söö vürtsikaid toite. Vürtsised toidud tõstavad kehatemperatuuri, mis on omakorda seotud metabolismiga, samuti suurendavad vürtsikad toidud söögist saadavat rahulolutunnet. Mida kiiremini saavutad sa aga söögist rahulolutunde, seda kiiremini sa söömise lõpetad.

7. Ära unusta kaltsiumit. Uuringud on tõestanud kaltsiumi head mõju kaalulangetamise protsessis ning kõrge kaltsiumisisaldusega dieet aitab tõhusamalt rasvu põletada.