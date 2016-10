Põhjus, miks lõpetada kõhulihaseharjutuse tegemine

AOL teatab, et on aeg klassikalise kõhulihaseharjutusega hüvasti jätta – vähemalt tuleks lõpetada selle samal viisil tegemine. Nimelt on erinevad uuringud näidanud, et nii on meie selgroog liiga suure pinge all ning võib kaasa tuua erinevaid terviseprobleeme.

Millega aga harjutus asendada? Selge on ju see, et kõiki lihaseid tuleks ühtviisi treenida! Asjatundjad soovitavad asenduseks proovida näiteks plangu-harjutust – nii töötab märksa rohkem lihaseid korraga ning kerelihased saaavad hea koormuse.