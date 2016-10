Tallinn Reval Rotary klubi president ja Päikesegala ühe korraldaja Kristel Voltenbergi sõnul on oluline rohkem tähelepanu pöörata ühiskonnas üksteise märkamisele ja aitamisele. «Need, kellel on enam võimalusi, saavad aidata neid, kes seda täna kõige rohkem vajavad – lapsi, kes on meie riigi ja kõigi meie ühine tulevik. Päikesegala ongi üks võimalus, kuidas seda teha.»

Ta märkis, et tihti ei saa puudustkogevad või ka lihtsalt paljulapselised pered lubada lastele eakohaseid tegevusi, need on enamjaolt tasulised ja kallid. Keerulised võivad olla just suvevaheajad ning kui peres sirgub mitu last, on valikute tegemine veelgi raskem. Seetõttu läheb kogu galaõhtu tulu suviste lastelaagrite korraldamiseks vähekindlustatud perede lastele. Voltenberg tänab südamest kõiki, kes Päikesegala toimumisele kaasa aitasid.

Lisaks piletitulule koguti raha heategevusliku oksjoni käigus. Laste heaks andsid panuse oksjonil Päikeselaagri patroon Marina Kaljurand, maestro Arvo Pärt, ooperilaulja Annely Peebo, tunnustatud Eesti moeloojad ja ehtekunstnikud ning Hilton Tallinn Park. Oksjonilt võis endale soetada näiteks Marina Kaljuranna prossi, Arvo Pärdi autogrammiga raamitud noodilehe ning Viini ooperietenduse pääsmed. Oksjonil olid ka laste enda poolt Päikeselaagris tehtud maalid. Põnevust valmistas pimeoksjon, mille välja pandud ese selgus alles pärast tehtud pakkumisi. Pimeoksjoni enampakkumisel oli Hilton Tallinn Parki spaa liikmepakett.

Kohapeal valmis kõigi vaatajate silme ees kunstnik Anna Litvinova ainukordne maal ning müügil olid Eesti tippmoeloojate Aldo Järvsoo, Tiina Talumehe ja Kirill Safonovi loodud fantaasiaküllased õhtukleidid.

Gala heategevusliku oksjoni tulud nii nagu ka kogu piletitulu lähevad lastelaagrite korraldamiseks Peipsi ääres Lastekaitse Liidule kuuluvas Remniku laagris. Ainuüksi oksjonil kogutud raha eest saab järgmisel aastal laagrisse 197 last. Ühe lapse kohta maksab kaheksapäevane laager 120 eurot. Eelmisel suvel said selle võimaluse kokku 221 last Tallinnast, Kohtla-Järvelt ja Sillamäelt.

Galal esinesid The Ilves Sisters ja James Werts bänd. Õhtut juhtis Liina Randpere. Rotary heategevuslik gala toimus sel aasta teistkordselt.