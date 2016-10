See pole okei: tuhanded naised jagavad oma seksuaalse väärkohtlemise lugusid

Seksuaalne ahistamine pole okei, on Kelly ainus sõnum. Seega jagas ta oma lugu ning tuhanded naised võtsid seda kuulda – ning rääkisid omakorda oma lood.

Oxford rääkis viiest erinevast korrast, kui teda on ahistatud, et näidata: see pole okei. Teemaviide «not okay» (#notokay) sai hoo sisse ning vaid mõni tund hiljem oli tuhandeid sarnaseid lugusid Twitteris ringlemas. Hiljem tunnistas naine, et plaanis postitused eemaldada, kui keegi nende vastu huvi ei tunne – mingil hetkel aga saabus naisele kaks erinevat lugu sekundis. See vaid tõestab, kui sügava ja tõsise probleemiga on tegemist ning miks on oluline Donald Trumpi taoliste meeste vastu võidelda.

Siin on kümme erinevat lugu, kuid see on vaid murdosa kõigist jagatuist.

«Kaks korda. 20 aastat tagasi ja ma ei suuda ikka neid sõnu välja öelda. Mul on paha, kui sellele mõtlen. Ma ei usalda senini mitte kedagi. #notok» (@Shy_Tiger)

«Ma olin 12. Bussis haaras mu alakehast võõras vanamees. Hüppasin maha, jooksin koju ja ei rääkinud sellest kellelegi.» (@BabyBickmore)

«Esimest korda juhtus see, kui olin 7 või 8, ujulas. Kamp kutte vanuses 14-18 ujus mööda ning üks neist katsus mind jalgevahelt. #notokay» (@Willmijn)

«Vanus 18. Ootasin rongi, et maale sõita. Mees istub minu vastu, küsib mu nime ning masturbeerib mu ees, mu nime korrates.» (@kathy_skidmore1)

«Ma olin 12, just lõpetasin «Batmani tagasituleku» vaatamise. Meie vannitoapõrandal oli 57 plaati, lugesin need kokku, kui ta mind vägistas.» (@JahairasMission

«50ndates meesterahvas lähenes mulle kiriku jõulupeol seljatagant, haaras mu rindadest ning ei lasknud mind lahti. Ma olin 13. #NotOkay» (@cartmom1)

«Ma olin 9aastane. Peretuttav ütles, et on arst ja andis mulle külmetusravimit. Siis võttis ta mul püksid jalast ja katsus mind.» (@HollyJessome)

«Olin ülikoolis rebane, kui professor mind oma stuudiosse kutsus. Ta tervitas mind, ühes käes õlu ja teises erekteerunud peenis. Ta oli mu isa vanune.» (@KVarbalow)

«Kõige hullem asi, mis on #notokay lõime lugemise juures: ma saan järsku aru, kui palju mind on nooruses väärkoheldud ja ma isegi ei teadnud seda tol ajal.» (@nouvellevintage)

«Ma rääkisin oma 91aastase emaga Trumpi lindistustest ja seksuaalsetest rünnakutest. Kuulsin esimest korda elus, et mu ema oleks noore neiuna peaaegu ära vägistatud. #notokay» (@PamelaBurrows)