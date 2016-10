Neli põhjust, miks naised ei peaks kunagi avalikus kohas imetama

Ideaalne imetamisrinnahoidja peab olema veniv. See peaks olema miski, mis ei tekita ebamugavust, sest imetamine võib alguses niigi olla suur katsumus. Mida tasuks aga veel silmas pidada?

Jennifer Mulford otsustas end töölt vabaks võtta üsna omapärasel põhjusel: nimelt soovis ta kogeda, millise sideme võib imetamine kahe täiskasvanu vahel luua. Nüüd annavad nad kallimaga endast parima, et naise keha hakkaks rinnapiima tootma.

Vapper ema keeldus pärast tõsist autoavariid valuvaigistitest, sest tahtis last imetada

Danni Bett sõitis oma kahekuuse tütre Indiga Uus-Meremaal Christchurchi linna eeslinnas, kui ta kaotas oma auto üle juhitavuse ja sõitis vastu metallist aeda. Tema autost ei jäänud suurt midagi alles ja Bett sai tõsiseid vigastusi.

Internetis kogub populaarsust foto naisest, kes andis pulmapeol lapsele rinda

Imetamine on millegipärast teema, mis tekitab alati suuri diskussioone. Tegelikult on see ju täiesti tavapärane tegevus ja lapse rinnaga toitmises pole mitte midagi imelikku.

Järjekordne imetamisskandaal ajas interneti närvi

Kolme lapse ema ja imetamiskonsultant Meg Nagle suutis märtsi lõpus internetirahva taas pöördesse ajada, sest paistab, et imetamine on ikka veel midagi sellist, mille kohta on igaühel arvamus ning seda ei häbeneta häälekalt avaldada.

Ilus üllatus: avalikus kohas imetamise eest võib ka komplimente saada

Paljusid emasid on kritiseeritud sellepärast, et nad on teatud olukordades oma lapsi avalikus kohas imetanud. Selline teguviis toob kaasa häbistamise ja palju negatiivseid kommentaare, kuigi tegemist on äärmiselt tavalise tegevusega.

Sotsiaaleksperiment paljastab, kuidas suhtutakse ühiskonnas rindadesse

Joey Salads on juutuuber, kes on läbi viinud mitmeid sotsiaaleksperimente. Hiljuti postitas ta oma YouTube'i kanalisse video, kust paljastus, et avalikus kohas imetav ema tekitab inimestes ebamugavust.

Näitleja Alyssa Milano pani imetamispõlgurid paika

Näitlejanna Alyssa Milano on sõnakalt varemgi kaitsnud rinnaga toitmist ning nädal aega tagasi postitas ta oma Instagrami foto, millel ta oma 16kuust tütrekest imetab. Nüüd astus ta üles Wendy Williamsi jutusaates ning pani imetamispõlgurid lõplikult paika.