Uuring: head suhted tööl on su tervisele kasulikud

Psühholoogid analüüsisid 58 eri uuringut, mis hõlmas rohkem kui 19 000 inimest üle kogu maailma. Selgus, et pole vahet, mis on su amet – kui sa tunned tööl kokkukuuluvust, on sul väiksem risk kogeda stressi ja läbipõlemist.

Samuti selgus, et töö iseloomul ei pruugigi olla nii suurt mõju su heaolule, kui varem arvatud. Võtmeks ongi hoopis suhted töökaaslastega ning sotsiaalsed grupid, kuhu sa tööl kuulud. Eelnevad uuringud on pigem olnud keskendunud sellele, kui suurt rahulolu töötajad ettevõttes tunnevad ning kui hästi motiveeritud nad on.

Uuringu juht dr Niklas Steffens (Queenslandi ülikooli) tõdeb, et tegemist on esimese suure uurimistööga, mis näitab, et organisatsioonisisene samastumine on otseselt seotud parema tervisega. «Tulemused tõestavad, et kui inimestel on töö juures meie-tunne, paraneb nii nende sooritusvõime kui ka tervis. Me põleme vähem läbi ja tunneme end üldiselt paremini, kui me tunneme asutusesiseselt kogukonnatunnet,» võtab Steffens asja kokku.

Üllatusliku leiuna selgus, et mida rohkem oli kollektiivis naisi, seda nõrgem oli õlg õla tunne. Ühe põhjusena spekuleerib Steffens, et organisatsioonide kultuur on sageli ikka veel liiga «maskuliinne», mis toob kaasa selle, et isegi kui naisi on rohkem, tunnevad nad end marginaliseerituna ega samastu hästi ettevõttega.