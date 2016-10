Heidi Ruul: jah, me veritseme iga pagana kuu!

Seks kuupuhastuse ajal on miski, millest kõik midagi kuulnud on, aga millest mingil x-põhjusel siiski kõva häälega eriti ei räägita. Paraku olen mina endiselt mina ja tõmban teema väiksemagi kõhkluseta esmaspäeva hommikul kell kaheksa oma tutvusringkonnas käima. Selgub, et üks kannatab hambad risti ära, teine väldib, kui vähegi võimalik, kolmas lööb oma meheau suurest vaimustusest joostes seinanurga vastu, neljas lidub kabuhirmus nelja tuule poole, viies plaksutab suurest vaimustusest käsi ja kuues paneb sujuvalt pildi taskusse.

Pelgalt veri ise on asi, mis väga paljudes ebamugavust tekitab. Kui see nüüd kord kuus mööda naise jalgu voolab, siis sarnaneb olukord apokalüpsisele. Kui juba menstruatsiooni käes vaevleva naisega rääkimine on populaarsetele kõlakatele tuginedes paras vene rulett, siis temaga seksimine võrdub ilmselt enesetapuga?

Kui nüüd lõpuni aus olla, siis jah, pilt võib tõesti mõnikord kuritööpaigale hämmastavalt sarnane olla. Aga ei pruugi! Mehe töövahendit võiks vabalt mõnes kaheksakümnendate õudusfilmis rekvisiidina kasutada. Aga keegi ei sunni!

Õnneks on eelneva näol tegu siiski pigem erandi kui reegliga. Seks päevade ajal pole enamasti pooltki nii hirmus, pigem vastupidi! Kui vaim valmis panna, asjad omavahel ilusti läbi arutada ja hunnikutes vannilinasid varuda, siis ei pruugi isegi nuuskpiiritust vaja minna.

Tegelikult on vahekord päevade ajal minu meelest isegi tiba nauditavam kui muidu. Esiteks aitab seks imeliselt kõigi saja seitsme häda vastu ja teiseks tuleb ihaldatud kulminatsioon tunduvamalt väiksema vaevaga kui tavaliselt.

Menstruatsiooniperioodiks seksist loobumine kõlab minu jaoks kui teenimata karistus. Kõhukrambid sunnivad põhimõtteliselt mööda seinu ronima, pea valutab ja aeg-ajalt tahaks kellelegi halvasti öelda. Kui nüüd veel seks ka menüüst välja jätta, siis kõlaks asi ikka üsna kurvalt, või kuidas?

Ometigi on inimesi, kelle jaoks on tegemist millegi absoluutselt vastuvõetamatuga (ja ma ei pane seda neile üldsegi pahaks, ausalt). Isegi raamat, mille järgi paljud oma elu elada otsustavad (tead küll, millisest raamatust ma räägin – Piibel!) väidab, et kuupuhastust läbiv naine on räpane! Ja lugupeetud härrat, kes sellist naist isegi puudutada julgeb, karistab kõikvõimas pilvepiiril jalgu kõlgutav halli habemega vanamees seitse päeva jutti! Lööge või risti, aga julgen soovitada, siiralt! Pagan teab, äkki hakkab isegi meeldima?

Pole need PMS-i põdevad naised nii hullud midagi – neljas päev ja kõik on endiselt elus! Selleks korraks saab jälle ühele poole – tampoonide sahtel läheb taaskord kolmenädalasele puhkusele, vannilinad võib vist vaikselt kokku volditida ning tagasi kappi laduda ja nuuskpiirituse leiab jälle vanast armsast medikamentide karbist… Ja see kujuteldav vanapapi seal kõrgel taevapiiril võib sinna samusesse käia: ise oled räpane!