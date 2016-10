Kuus õnnetute inimeste kahjulikku harjumust

Loetleme Higher Perspective’i abiga käitumismustreid, mis muudavad meie elu õnnetumaks ning mida seetõttu oleks igati targem vältida. Õnn on paljuski valik, seega esimene samm võiks olla valida, et me vähendame nende tegevuste osa oma elus.

1. Pidev vingumine. Halamine ja vingumine on energia raiskamine, selle asemel võiksid sa oma energiat märksa produktiivsemalt ära kasutada. Püüa mõista, et ainult sina oled vastutav selle eest, mis su elus toimub. Hoia pea püsti ning püüa edasi liikuda.

2. Liigne kriitilisus. Suur osa õnnelik-olemisest on seotud sellega, kuidas sa iseend vaatad ja hindad. Kui sa end pidevalt kritiseerid, ei saagi sa kunagi õnnelik olla. Anna endale oma vead andeks, nii on lihtsam ka teiste ebatäiuslikkusega leppida.

3. Kahjulikud sõltuvused. Kui sa pole kunagi pidanud mõtlema, miks nii paljud inimese otsivad elus tasakaalu või miks kasutatakse väljendit «kõike mõõdukalt», siis on suur tõenäosus, et sa pole pidanud sõltuvusega rinda pistma. Mis tahes sõltuvus võib su elu täielikult põhja vedada.

4. Mineviku kahetsemine. Vingumine raiskab energiat, kuid minevikus elamine ning toona tehtud vigade kahetsemine võib olla isegi kahjulik. Uuringud on näidanud, et minevikuvigade üle stressamine võib suurendada kroonilise stressi ja depressiooni riski.

5. Tuleviku pärast muretsemine. Sama halvasti võib mõjuda tulevikusündmuste pärast muretsemine. Me ei saa teha midagi nende asjade osas, mis pole veel juhtunud, mis tähendab, et me peaksime püüdma elada hetkes ning olema valmis tegelema takistustega alles siis, kui need meie teele jõuavad.

6. Ebatervislik toidulaud. Kuigi see ehk ei tundu oluline, siis tegelikult näitab meie ebatervislik toidulaud sageli seda, et me pole õnnelikud. Stress ajab meid suhu pistma liigseid suhkruid või rasvu ning kaasnevad terviseprobleemid võivad viimsegi rahulolutunde röövida. Õigesti söömine annab meile rohkem energiat ning lisaks heale enesetundele töötab ka meie mõistus paremini.