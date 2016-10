Snatam Kaur: meile on antud imeline võimalus olla oma lastele õpetajaks

Võiks ju arvata, et piisab sellest, kui lihtsalt tüdrukuna sündida. Tegelikkuses aga naiseks mitte ei sünnita, vaid kasvatakse ja seda mitte aja kulgemise tõttu, vaid südame, hinge ja vaimu arengu läbi. Naine selle sõna kõige paremas mõttes on keegi, kelle süda ja meel on tasakaalus ja teevad koostööd.

Emaks saades algab uus ajajärk, mis paneb naiselikkuse eriti võimsalt küpsema. Siis avalduvad naisterahvas tugevalt kas tütarlapse või naise küljed. Vahe seisneb selles, kas ollakse valmis teadlikult lapsi kasvatama ning neid suunama või minnakse tuulelipuna kaasa kõigile mõjutustele, mida maailm emaks olemise teel pakub. Vahe on ka selles, kas valitakse õhkkonda ja keskkonda, mis ümbritseb last ja kogu peret või lastakse sel minna omasoodu mõtlemata, kui suuri mõjutusi see tegelikult puhta lehena sündinud lapsele avaldab. Elu muutub märksa kiiremaks, kuid selle kõrval tuleb lisaks lapsele pühendumisele leida aeg, võimalus ja motivatsioon ka enese arenguks, kuna tegelikult on see kingitus kogu perele. Saab ju laps eluks kaasa mustrid ja mõttemallid just oma kodunt ja kõige suurem mõju on siin emal.

Inspireeriv naine, ema ja partner

Imelise inpiratsioonina teadliku naise, ema ja abikaasa rollis võiks välja tuua ühe erilise inimese. Snatam Kaur on laiemale üldsusele tuntud mantrate lauljana. Heites pilku aga tema mõttemaailmale võib leida veel nii mõndagi muud, mille üle tasuks igal naisel pisut mõtiskleda. Ta on üles kasvanud muusika ja meditatsiooni keskel ning nende kahe koosmõjul on ta leidnud lahenduse kõigele oma elus. Oma kogemusi ja rahusõnumit jagab ta üle kogu maailma. Selle väljendamiseks on ta teinud palju vaimset praktikat ning üpris varakult avastas ta enda jaoks mantrate laulmise. Just seeläbi puudutab ta inimeste hinge kõige enam.

Milline roll on emal lapse teadlikkuse kujunemiselt? Kas emaks olles tuleb enese vajadused tagaplaanile jätta? Kuidas säilitada rahu ja tasakaal sel imelisel ent samas ka proovilepaneval teekonnal? Kõige paremini leiab igaüks vastused neile küsimusele vast sügavalt endasse vaadates, kuid vahel tulevad kasuks ka teiste kogemused, eriti kui tegemist on niivõrd silmapaistva inimesega nagu seda on Snatam Kaur.

Vaimne praktika kui võti tasakaalu ja meelerahuni

Ehkki vaimne praktika on jooga ja meditatsiooni näol Snatamit saatnud terve elu ning on tema elu loomulikuks osaks, siis tütre sündides jäi see mõneks ajaks tagaplaanile. Tundes aga, et asjad ei toimi nii, leidis Snatam, et ta vajab vähemalt 30 minutit iga päev, et tegeleda joogaga. See andis talle tagasi elu rütmi ja kõik loksus paika. See aitab teda tasakaalus ja keskmes hoida, mida on emaks olemise juures nii väga vaja. Tegelikult valmistusid nad koos abikaasaga tütre sünniks juba lapseootuse ajal. Koos tehti igapäevast praktikat ning see lähendas ja tugevdas oluliselt suhteid ning aitas saavutada vaimset küpsust lapsevanemaks saamisel. Kõige parem aeg jooga praktikaks on tema sõnul hommik, kuna see mõjutab positiivselt kogu järgnevat päeva ja loob kõrgeid vibratsioone.

Emaks olemine kui vaimne praktika

Järgides oma õpetaja Yogi Bhajan õpetust, mis ütleb, et emaks olemine on samuti vaimne praktika, hakkas Snatam märkama lisaks veel imelisi võimalusi vaimseks praktikaks koos tütrega. Jooga tegemiseks ei pea tingimata istuma matil, et joogapoose sooritada. Jooga on midagi palju laiemat ja suuremat ning seda saab rakendada kõigisse eluvaldkondadesse. Sellesse, kuidas me mõtleme, millest me mõtleme, mida sööme, kuidas puhkame, kuidas suhtume oma partnerisse, kuidas kasvatame lapsi, kuidas veedame aega sõpradega, millesse usume, kuidas end vajadusel tervendame, milline on meie moraal ja eetika, millised on meie käitumisnormid, millist tööd me teeme, mida loeme ja muidugi milliseid harjumusi endas juurutame ja mida välja juurida püüame. Joogat võiks pigem nimetada elamise viisiks, kuna andes joogale võimaluse, hõlmab see meid terviklikult kogu oma hiilguses.

Snatam ledis imelisi võimalusi beebiga koos olles tegeleda vaimse praktikaga. Ta hakkas teadlikumalt jalutamas käima, laulma lapsele mantraid ning igal võimalusel sügavamalt hingama. See kõik tõi ta tagasi rahulikumasse sisundisse. Ta avastas, et on suuteline tooma palju rohkem imelisi hetki oma pere ellu kui kunagi varem. Ta usub, et lapsed õpetavad meile, et vaim eksiteerib kõikides pisikestes ja erilistes hetkedes. Laps on õpetanud teda integreerima oma praktikat kõigisse nendesse hetkedesse, olles kannatlik ja hingates ning taaskord olles kannatlik ja hingates. Seda tehnikat saab ära kasutada kõikjal elus. Emaks saades mõistis Snatam, et tema vaimne praktika on olulisem kui kunagi varem, sest sellest ei sõltu enam ainult tema elukvaliteet.

Vanemate mõju lapse alateadvusele

Kas mõtleme vahel, kui palju me mõjutame laste alateadvust? See osakaal on suurem kui esmapilgul arvata võiks. Snatam Kaur leiab, et on väga oluline lastele eluks kaasa anda positiivseid alateadlikke mõjutusi, kuna need jäävad justkui sissepressitult alateadvusesse tõenäoliselt terveks eluks. Lapsevanemate roll on aidata lastel püsida armastuse ja valguse vibratsioonides, et see võiks saata neid ka täiskasvanuna. Tegelikul võib seda teha ka juba enne rasestumist. Vanemate vibratsioon, kavatsused ja omavahelised suhted ning mõtted ja tunded teineteise suhtes mõjutavad last juba viljastamise hetkest peale. Iga vestlus armastatute vahel mõjutab lapse keskkonda. See ei tähenda, et vaidlusi ei tohiks olla, vaid et elus tuleks kulgeda teadlikult. Just siinkohal saab oluliseks vaimne praktika! Vibratsioon, mis valitseb lapseootuse ajal ema ja isa vahel, mõjutab otseselt lapse hinge. Jooga ja meditatsiooni praktiseerimine aitab naisel saavutada õndsa sünnituse ning samas parandab ka lapse füüsilist ja hingelist keskkonda kõhus. Yogi Bhajan on õpetanud, et rasedus on aeg, mil ema annab terve elu jooksul kõige rohkem mõjutusi lapsele edasi vibratsioonide, mõtete ja tunnete kaudu. Kui ema ei ole vabanenud lapsepõlve traumadest ja haavatud suhetest, siis võib ta neid vibratsiooni kaudu lapsele edasi anda.

Teatud vanuses õpivad lapsed vanemate eeskujust rohkem kui millestki muust. Olles ise tasakaalus ja keskmes on hea hetk rääkimaks lastele, kui oluline on sügavalt hingata, kuidas saab mantrate abil oma tuju tõsta, kuidas saab suletud silmadega keskendudes jõuda õndsasse meeleseisundisse ja kõike muud tõeliselt olulist. Meile on antud imeline võimalus olla oma lastele õpetajaks. Nii nagu me järjepidevalt iga päev õpetame neile hambapesu ja kammime nende juukseid, nii saame me neile õpetada ka energiate puhastamist. Snatam julgustab väga lapsi joogatundi või spirituaalsetesse laagritesse, koolidesse ja kohtumistele kaasa võtma. Head õpetajad ja eakaaslased julgustavad ja innustavad lapsi, et nad tunneks loomulikku rõõmu oma vaimsest praktikast.

Kasuta ära võimalust sügavalt hingata nii tihti, kui saad ning see avaldab tohutut mõju. Ühtäkki sügavalt hingates, hetke oodates ja uuesti sügavalt hingates võid tajuda, et aega on just nii palju kui meile on määratud ja sellest piisab…

Annamaria Venski Snatam Kauri raamatu «Original Light» põhjal