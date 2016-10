Iga kolmas rinnavähi juhtum on põhjustatud ebatervislikust elustiilist

Rinnavähk ehk rinnanäärme kasvaja on sagedasim Eesti naistel esinev vähivorm. Eesti Vähiregistri andmetel diagnoositakse igal aastal enam kui 700 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks ligi 25 protsenti naistest on haigus juba avastamise hetkel kaugelearenenud.

Rinnavähk on umbes 5–10 protsendil juhtudest pärilik ja umbes 90–95 protsendil juhtudest sporaadiline ehk tekib naise eluajal erinevate riskifaktorite toime tulemusena. IRAC (International Agency for Research on Cancer) hinnangul on 25-33 protsenti rinnavähi juhtudest põhjustatud liigsest kehakaalust ja mitteaktiivsest eluviisist. Viimased uuringud näitavad, et ülekaalu vältides väheneb menopausi-järgne rinnavähi tekke risk. Väga oluline on täiskasvanueas säilitada kehamassiindeksit (BMI) vahemikus 18,5 – 24,9.

«Tervislike eluviiside järgimine on küll väga oluline ja aitab vähendada rinnavähi tekke riski, aga paraku ei saa tervislikud eluviisid garanteerida, et naine rinnavähki üldse ei haigestu, kuid vähemalt on ta ise teinud kõik, et seda ei juhtuks. Lisaks eluviiside jälgimisele tuleks naistel kindlasti osaleda rinnavähi sõeluuringutes ning hoida silma peal võimalikel haigussümptomitel. Nõnda on võimalik rinnavähki varakult avastada ja ka selle ravi kulgeb edukamalt,» ütleb Qvalitas Arstikeskuse naistearst Anu Vatter.

Uuringud Euroopas näitavad, et 50-69-aastastel naistel, kes osalevad mammograafia sõeluuringutes, väheneb rinnavähki suremuse risk umbes 35 protsenti. Euroopa Liidu 27-s liikmesriigis tekib rinnavähk ühel naisel kümnest enne 80-ndat eluaastat. Paljude riikide ja regioonide vahel on suured erinevused nii kõrgekvaliteedilises rahvastikupõhises sõeluuringus osalemises, kui ka tõhusa ravi ja hilisema jälgimise osas. Naise ellujäämise võimalus võib suurel määral sõltuda sellest, kus riigis ta elab.

Selleks, et tõsta naiste terviseteadlikkust ja teadvustada rinnavähi varajase avastamise olulisusest, on Eesti Vähiliidu ja Roche Eesti OÜ koostööna valminud nutiseadmetele (telefonid, tahvelarvutid jms) mõeldud rindade kontrolli rakendus BreastTest App.

Rakendus on abiks regulaarseks rindade enesevaatluse läbiviimiseks, ning see võimaldab:

meeldetuletust igakuiseks kontrolliks;

rindade kontrolli põhjalike juhiste abil;

leitud muutuste salvestamist.

Äpp on tasuta ja saadaval eesti keeles ja allalaetav veebilehelt www.kasvaja.