«Poiss, keda kasvatati nagu koera» aitab lastel kasvada hingeliselt terveks täiskasvanuks

Raamatus «Poiss, keda kasvatati nagu koera» räägib ta selliste laste lugusid traumast ja taastumisprotsessist. Dr Perry selgitab väga ilmekalt, mis juhtub ajus, kui laps seisab silmitsi ekstreemse stressiolukorraga. Ta kirjeldab oma meetodeid selle valu kergendamisel, et aidata lapsel kasvada hingeliselt terveks täiskasvanuks.

Sügavalt liigutav, samas ilustamata raamat näitab ausalt, et ainult siis, kui me mõistame aju toimimise põhimõtteid, saame loota isegi kõige katkisema hingega lapse paranemisele.

«Kõige olulisemad õppetunnid, mida ma nendelt lastelt olen saanud, on olulised meile kõigile,» ütleb autor Bruce Perry. «Trauma mõistmiseks peame aru saama inimajust. Selleks, et aru saada, kuidas lapsed paranevad, peame mõistma, kuidas nad õpivad armastama, kuidas nad väljakutsetega toime tulevad ja kuidas stress neid mõjutab. Mõistes, millist hävitavat mõju avaldavad vägivald ja hirm armastusele ning töövõimele, hakkame paremini mõistma iseennast ja hoolitsema meid ümbritsevate inimeste, eelkõige laste eest...»

Dr Anne Kleinberg on lastepsühhiaater, psühhoanalüütiline lasteterapeut ja pereterapeut, Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku juhataja, kes on raamatu toimetamisel konsultandina abiks olnud ning samuti kirjutanud eessõna eestikeelsele väljaandele. «Kindlasti on see raamat väga vajalik,» ütleb ta. «Kiindumussuhte häire ja traumakogemusega lastest ei teata Eestis mitte liiga palju. Natuke teavad spetsialistid, teavad need, kes selliseid lapsi kasvatavad või aitavad. Neid spetsialiste ei ole nii palju, et nad jõuaks aidata ühiskonnas laiemalt mõista, mis lastega vägivalda kogedes juhtub või kuidas neid aidata. Selles raamatus on trauma mõjust aju arengule räägitud selgusega, millest kõigil lugejatel sõltumata taustast on võimalik aru saada.»

«See on raamat, mida peaks lugema (nii nagu autor isegi ütleb) IGA lastega kokku puutuv advokaat, kohtunik, prokurör, KOV töötaja jne,» arvab STK Õigusbüroo partner, jurist Katrin Kiisk. «Ja ma olen temaga 100 protsenti nõus!»

MTÜ Igale Lapsele Pere juhataja ja raamatu tõlkija Jane Snaith ütleb, et pärast originaali läbilugemist inglise keeles ei saanud ta enam rahu. «Peas trummeldas pidevalt mõte – millal meie ühiskond ja inimesed, kes meie lapsi kasvatavad, sealhulgas me ise – jõuavad selliste arusaamiste ja lähenemisteni? Me püüame laste muresid ja probleeme lahendada, kasutades siiani teatud kinnistunud arusaamu, mis EI TOIMI. Me ei suuda (ega oska) neid lähenemisi muuta, seega me ei suuda aidata lapsi, kelle elus on toimunud raskemad või kergemad traumad. Perry räägib oma raamatus mitte ainult sageli jubedusvärinaid tekitavatest olukordadest, millest lapsed on läbi tulnud. Me saame lugeda ja näha ka seda, kuidas üks teadlane ei ole jäänud oma teaduslike avaustuste teoreetilisele tasandile ja kabineti vaikuses neid paberikuhjadesse koguma. Tal on olnud julgust katsetada ja avastada, kuidas hoolimine lapsest on toonud ta hämmastavate avastusteni, selle kohta, mida ja kui palju me siiski saame ära teha, kui me mõistame, mida traumeeritud laps tegelikult vajab.»

Raamatut on võimalik soetada ainult väljaandja MTÜ Igale Lapsele Pere kaudu, sest iga raamatu ost toetab ka ühingu tegevust, mis koondab perekondi ja vanemaid, kes kasvatavad või on valmis kasvatama vanemliku hooleta jäänud lapsi. MTÜ missiooniks on toetada, tugevdada ja säilitada vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud laste turvalisust, heaolu ja inimväärikust.

MTÜ Igale Lapsele Pere esitleb oktoobri lõpus eesti keeles ilmuvat USA lastepsühhiaatri Bruce Perry raamatut «Poiss, keda kasvatati nagu koera» 1. novembril Tallinnas, Laste Vaimse Tervise Keskuse saalis.