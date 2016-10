Video: vaata, kuidas noored talendid moemaailmas proovile pandi

Oma unistust disainerikarjäärist asus kuu aega tagasi täitma Anette Sepp, kes on Liina Steini näpunäidete järgi tegutsedes ja igapäevaelust inspiratsiooni ammutades valmis saanud oma päris esimese kleidiga. Anette ülesanne oli luua Steini kollektsiooni sobiv kleit, mis on üles sätitud ka disaineri showroomi kõigile tutvumiseks.

«Viimased kuud minu elus on olnud väga põnevad ja inspireerivad. Olen siiralt tänulik, et sain võimaluse õppida Liina Steini käe all ja tuua oma looming välja tema showroomis. Samas tean, selleks et moemaailmas läbi lüüa, pean veel õppima, katsetama ja endast parima andma,» kirjeldas oma unistuste poole püüdlemist Anette.

Modellikarjäärist unistav Käthlin Pärn sai samal ajal Kristjaana Merelt hulgaliselt moenõuandeid ning lõi tuntud moeblogija abiga oma esimese professionaalse moeportfoolio.

«Ma õppisin tänasest päevast väga palju. Arvan, et see on mulle väga kasulik edaspidiseks, kui hakkan iseseisvalt otsima tööd modellinduses. Olen väga rahul ja väga õnnelik!» ütles Käthlin pärast oma esimese väljakutse läbimist.