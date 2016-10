Lapsele ei tohiks heade hinnete eest maksta

Vanemate seas populaarne strateegia, kuidas panna lapsi parematele hinnetele õppima, ei ole tegelikult lapse motiveerimiseks õige, ütlevad eksperdid. Teemat on uuritud rohkem kui 40 aastat ja eksperdid leidsid, et väline auhind summutab sisemise motivatsiooni. Näiteks, kui laps teab, et ta saab emakeelt õppides raha, siis ta tõenäoliselt ei hakka seda aine vastu mitte kunagi päriselt huvi tundma, vahendab Womensday.com.

Lisaks leiti, et selline premeerimine tapab loovuse. Stanfordi ülikoolis tegid uurijad katse, jagades lapsed kahte gruppi. Esialgu paluti mõlemal grupil joonistada ja üks grupp lapsi teadis, et nad saavad auhinnaks kuldse tähekese. Järgmine kord, kui neid paluti uuesti joonistada, aga ilma auhinnata, kulutasid nad ülesandele poole vähem aega. See tähendab, et nad kaotasid entusiasmi ülesannet täita, kui selle ei järgnenud vaevatasu.

Hinnete eest raha saamisel süveneb lapsel järjest enam suhtumine «mis kasu mina sellest saan­?», aga tegelikult on lapsevanema ülesanne selgitada lapsele, et on põhilised kohustused, mida tuleb täita.