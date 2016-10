Sügise must have rõivad ja aksessuaarid

Kuigi võib tunduda, et moega kaasas käimiseks on vaja iga sügis- ja kevadhooaja alguses terve riidekapp viimase asjani väja vahetada, siis tegelikult pole sellisel asjal mingit mõtet ning kui eesmärgiks on tõesti ülitrendikas välimus, on võimalik see saavutada ka pankrotti sattumata. Vaja on lihtsalt teada, mis on hooaja võtmeesemed ning nende seast siis endale meelepärased ja taskukohased välja valida.

Kuid, mis siis on need must have asjad sel sügistalvel?

Jalanõude puhul tasub endale hankida poolsaapad ning kindlasti kõrge kontsaga. Vältida võiks musta värvitooni ja valida midagi veidi särtsakamat punaste või roheliste värvitoonide hulgast. Poolsaabaste kõrval on tihedalt teisel kohal naiselikud sukksaapad, mida võiks kombineerida just seelikute ja kleitidega.

Kottide puhul on rõhk väikestel kottidel ning ühtviisi popid on nii seljakotid kui ka niiöelda ämberkotid, mida saab pealt kinni tõmmata. Kui kotil on silmapaistev rihm on kooslus täiuslik.

Ülerõivaste puhul tasub talvisemal perioodil endale hankida militaarstiilis mantel. Kuldsete nööpidega mudelid on kindlasti kõige ehedam ja ka trendikam valik. Kellele mantlid väga ei istu, siis militaarstiilis villane poolmantel annab samuti vajalikud trendipunktid. Jakkide puhul on must have aga hoopis nahktagi. Nahktagide puhul tasub teada seda, et kuna tegemist on moeklassikaga, siis ei tasu karta, et seda järgmisel hooajal enam kanda ei kõlba. Seetõttu tasub osta ka kvaliteetsem tagi, mida saab muretult mitu aastat kanda.

Kui rääkida ehetest, siis hooaja vaieldamatult kõige populaarsemad on 90ndatel ilma teinud niinimetatud chokerid ehk siis igasugused paelad, rihmad ja nöörid, mis hoiavad nii tihedalt ümber kaela, jättes mulje, et need kägistavad kandja ära. Siiski tasub teada, et vanem generatsioon arvab selliseid ehteid nähes kindlasti, et tegemist on koera kaelarihmaga.

Rõivaste puhul on esikohal kärbitud pikkusega ja küllaltki laiad püksid, mida on kõige õigem kanda poolsaabastega.

Kes on aga rohkem kleidiusku, siis sügise kõige hitimateks kleitideks on peenikeste õlapaeltega, läikivast materjalist ja pitsiga kaunistatud, esmapilgul öösärki meenutavad kleidid. Kuna sügishooaeg pole just kõige õigem aeg spagetjate õlapaeltega ringi käimiseks, siis peaks sinna alla panema T-särgi või siis hoopis kõrge kaelusega pulloveri. Muide, selliste komplektidega käivad maailma moemekades ringi kõige stiilsemad moetšikid.

Kui aga hing ihaldab hoopis kampsuni järgi, siis selle hooaja kõige ägedamad kampsunid on sellised, millel on üleliia pikad varrukad ning näpud välja ei paistagi. Värvitoonidest on esikohal maalähedased, neutraalsed värvitoonid.

