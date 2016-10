Seitse supertoitu, mis vähendavad stressi ja suurendavad sugutungi

Kas suur sugutung on õnnistus või hoopis needus?

Näitleja Marlon Brando on üks näitlejatest, kes omal ajal tunnistas, et tema sugutung on kontrollimatult suur. Avalikkuse eest varjatud videosalvestuses ütles mees, et tema huvi seksi vastu on lausa nii suur, et ta on naistele kui «elajas».