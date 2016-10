Moekuulutaja lavale astuvad tuntud staarid

«Moekuulutajale on põhjust tulla kogu perega, sest ülevaate algava hooaja parimatest trendidest saavad nii naised kui ka mehed, lisaks on kogu pühapäev täis lastemoodi,» kinnitab keskuse turundusjuht Piret Kull. «Muusikalised etteasted on samuti suurepäraste lauljate esituses - kolmepäevane üritus tõotab kujuneda vägagi elamusterohkeks.»

Reedel ja laupäeval on laval stilistide Aljona Eesmaa, Piret Vapajeva ja Piret Sootla poolt valitud sügis-talvise hooaja moekaimad trendid, kogu pühapäev on aga laste päralt – väikesed modellid esitlevad stilist Kirsi Altjõe poolt kokku pandud moekaid rõivakomplekte, lisaks on II ja III korusel avatud Eesti ja Skandinavia lastedisaini pop-up poed. Pere noorimatele liikmetele pakuvad rõivaid, sisustuselemente ja muud põnevat disainbrändid Dadamora, Klikkklakk, miDeer, Mimi Disain, Tjorven Kids ja paljud teised.

Vaata ajakava ja lisainfot Moekuulutaja kohta www.tartukaubamaja.ee ja www.facebook.com/tartukaubamaja