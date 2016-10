62-aastane hispaanlanna sai emaks

Lina on pärit Lugost, mis asub Hispaania loodeosas. Kui uudised naise rasedusest meediasse jõudsid, tekkis avalikkuses lärmakas debatt kunstviljastamise ning selle nii kõrges vanuses kasutamise lubamise üle.

Esmaspäeval sündis Linal keisrilõike teel tütar, kellele sai samuti nimeks Lina. Tütreke kaalus 2,38 kilogrammi ning on täiesti terve, vahendab The Local.

Tegemist on Àlvareze kolmanda lapsega. Naine läbis menopausi 20 aastat tagasi. Tema vanim, loomulikul poel eostatud poeg Exiquio on 28-aastane, kuid on ajuhalvatud, kuna sai alles üsas olles rutiinse meditsiinilise ülevaatuse käigus viga. Tema teine poeg Samuel on praegu 10-aastane ning sündis samuti pärast edukat kunstviljastamist. Lina oli otsustanud saada ka kolmanda lapse, kuigi nii mõnigi kliinik saatis ta ukselt tagasi põhjendusega, et naine on lihtsalt liiga vana.

«Lõpuks oli üks Madridi günekoloog nõus võtma mõne analüüsi ja nende sobivuse korral oli ta valmis embrüod siirdama,» rääkis Lina. «Õnnestumise tõenäosus oli vaid kuus protsenti, aga ma jäin rasedaks! Ma tunnen end hästi ja elan täiesti normaalset elu.» Lina kutsub tütrekest imeks.

Kritiseerijatele on samuti vahval naisel vastus olemas: «Kui ta on 30-aastane, olen mina 90. Ta on suureks kasvatatud ning pealegi, naiste oodatav eluiga tõuseb pidevalt. Ma olen maailma kõige õnnelikum naine!»

Kuigi Lina Àlvarez on Hispaania üks vanimaid sünnitanud naisi, on ta siiski kaheksa aastat noorem kui möödunud aastal 70-aastaselt sünnitanud India naine Daljinder Kaur. Mõned nädalad tagasi kirjutasime me ka 60-aastasest Claudette Cookist, kes tõi septembri lõpus ilmale kaksikud.