Lapse kaotanud naine sai hakkama imelise teoga

Tosin kuulsat ema, kellel oli täiesti suva raseduseelsest kaalust

Kui on mingi trend, mis võiks kiirelt kaduda, on see avalikkuse ja ühiskonna surve, et värsked emad peaksid kiirelt saavutama «sünnituseelse vormi» – nagu oleks see ainus oluline ülesanne, mis neil täita tuleb. Ja kuskil pole see surve kahjuks nii suur kui Hollywoodis, kus kuulsaid naisi kiidetakse ülevoolavalt, kui nad on imedieetide ja raske rassimise tulemusena vaid nädalad pärast sünnitust kaalust alla võtnud.