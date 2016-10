Lugejate moeäpardused: «Lapseke, osta endale terved sukkpüksid! »

Meenus aastatetagune olukord, kus ma olin kergelt punktüdruk ja asunud elama Tallinna. Samas ei oskagi öelda, kas see on fopaa või mitte, sest tol ajal oli see päriselt ka väga moes. Igatahes...Siis olid moes lõhkised sukkpüksid - igal pool võis neid näha, mitte ainult rokk- ja punkinimestel.

Jõudsin siis üks nädalavahetus pealinnast koju ja sättisin vaikselt linna peale poodidesse. Enne veel kodus tuli minu juurde vanaema ja tükk aega vaatab mind kummalise pilguga: «Kullakallis, kas sul on rahad otsa saanud ja enam ei jätku raha isegi uute sukkpükste ostmiseks? Tule ma annan sulle raha!». Mina muidugi hakkasin kergelt muigama selle peale ja üritasin olukorda seletada, et see ongi taotluslik ja väga moes hetkel, päriselt ka! Vanaema, nagu ta on, asjale pihta ei saa: «Ära käi niimoodi ringi! Naabrid veel arvavad, et meil pole raha, et isegi Sulle uusi sukkpükse osta.» Muigasin edasi ja läksin oma targa olekuga linna peale ega teinud sellest välja. Anname andeks vanainimesele.

Kui ma lõpuks koju jõudsin, siis leidsin oma toast laua pealt väikese ümbriku, koos kirjaga «Sukkpüksid jalga fond» Eks ma siis läksin poodi...