Oht, mis varitseb loomulikke punapäid

Naine hoiatab õudusttekitava selfie’ga solaariumite eest

Tawny Willoughby on 27aastane naine, kel diagnoositi nahavähk juba 21aastaselt. Et teised naised võtaksid haigust tõsiselt ja ei teeks samu vigu mis tema, postitas ta Facebooki hirmuäratava pildi oma kärnadega kaetud näost.

Melanoom peitis end dermatoloogi nabas

Kuidas on see võimalik, et nahaarstil on nahavähk ja ta ise ei teagi seda? See on palju lihtsam, kui võid arvata.

Mida loomulik juuksevärv sinu kohta paljastab?

Meie juuksed on meie välimuse juures üheks kõige märgatavamaks tunnuseks ja seepärast me nende eest nii hästi hoolt kannamegi. Kuid vaevalt mõtleb keegi kunagi sellele, et meie loomulik juuksevärv paljastab meie vaimse ja füüsilise tervise (ja ka armuelu) kohta nii mõndagi üllatavat.

Täna «Tohter Olafis»: melanoom on nahavähi vorm, mis ohustab meid kõiki!

Täna kell 20.30 tuleb meditsiiniteemalises saates «Tohter Olaf» juttu nahavähi vormist ehk melanoomist. Eestis kasvab nahavähki haigestunute hulk igal aastal keskmiselt 5-7 protsenti ja haigestunute seas on ka aina enam noori.

Nahavähki soodustab ka pelgalt päevitumine, mitte ainult päikesepõletus

USA teadlased jõudsid järeldusele, et UV-kiirte ajel toimuv päevitumine, mille kohta arvati varem, et see kaitseb nahka kiirguse kahjuliku mõju eest, on tegelikult otseselt seotud kasvaja tekkega.

Neli müüti nahavähi kohta

Kas korralikule rannapäevitusele peaks eelnema «aluspäevitus»? Kas loomulikult tumedam nahatoon tähendab, et päevituskreemi ei pea kasutama? Toome teieni vastused neile küsimustele.

Hoia oma nahka!

Rannahooaeg on ukse ees ja sellega seoses tuletab Dr Niine nahakliiniku abiarst Elen Vettus meelde, et tervislikku päevitust pole olemas.

Nahaarstid püüavad noortel solaariumis käimise ära keelata

Nahaarstide meelehärmiks on Eestis palju noori, kes leiavad, et pruun olla on ilus ja käivad solaariumis, lootes sellega pärastist rannas praadimist endale ohutumaks muuta – tegelikkuses suurendavad nad oma võimalust haigestuda melanoomi tervelt 74 protsenti.

Arst: solaarium tõstab nahavähi riski 74 protsenti

Arstiteaduskonna üliõpilane ja abiarst Elen Vettus rääkis «Terevisioonis», et teadusuuringute järgi on solaariumi kasutajatel tõenäosus haigestuda melanoomi 74 suurem ning seega on statistika piisavalt veenev, et kaaluda alaealistel solaariumi kasutamise keelamist.