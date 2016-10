Piret Ilves toob lavale kuumimad sügistrendid

Piret Ilves on moesõpradele tuntud eelkõige minimalistlikku elegantsi viljeleva eduka moeloojana, kuid on alates moetoimetajana tegutsemisest teinud palju ka stilistitööd. FIBITi raames stiliseerib ta juba kolmandat korda Kaubamaja moeparemikku tutvustavat etendust, tuues seekord lavale just selle, mida trenditeadlik klient sellel sügisel Kaubamajast oma garderoobi soetada võiks.

«Etendus on oma ülesehituselt värvidepõhine, kusjuures domineerivad punased, rohelised ja öösinised toonid. Mulle endale meeldib väga toon-toonis erinevate kangaste kokku sobitamine – lendlev šifoon ja vormi hoidev vill, sügavsinine samet ja matipinnaline nahk on vaid mõned näited lemmikutest,» kergitas Piret saladuseloori sellelt, mida moesõbrad Kaubamaja etenduses FIBITi laval näha saavad.

Üheks selle sügistalvise hooaja trendiks on jätkuvalt võidukäiku tegev minimalism, millele aga sekundeerivad tänava- ja noortemoe mõjutused. «Minu kui minimalisti jaoks on väga põnev näha, kuidas just minimalism on juba mõnda aega suurim trend ja jälgida selle liikumist ehk milliseid valikuid teevad tarbijad ja kuhu mood edasi suundub. Noortemood on ka midagi sellist, mis just tänavapildis silma hakkab. Hetkel on kohati tunne nagu «Päästja koolikella» võtetele oleks sattunud,» rääkis Piret Ilves.

Mida aga kannab alanud hooajal alati trendikas moelooja ise? «Nagu igal sügistalvisel hooajal on minu garderoobis kesksel kohal naturaalsed soojad mantlid ja kleidid. Ilma nendeta talv üle elada oleks minu jaoks mõeldamatu. Unistan juba pikalt ühest šikist valgest mantlist ja loodan, et sel aastal õnnestub muu töö kõrvalt see kaunis kangas peale kaheaastast ootamist ka mantliks muuta.»

Piret Ilvese stiliseeritud Kaubamaja sügistrendide moeshowd näeb Viru Keskuse aatriumis toimuva moefestivali FIBIT laval reedel, 14. oktoobril kell 18.00 ning laupäeval, 15. oktoobril kell 13.30 ja kell 16.30. Nii nagu ka kõikidele teistele FIBITI etendustele, on moesõbrad sinna oodatud tasuta.