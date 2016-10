Neli toiduainet, mis aitavad keskenduda

Stress on tänapäeva maailmas üks levinumaid probleeme, mille all inimesed kannatavad. Mis kõige õudsem - stress tapab sugutungi. Mida teha? Õnneks on olemas supertoidud, mis aitavad vähendada stressi ja suurendada sugutungi.

Kontorijooga ehk kuidas luua inspireeriv töökeskkond?

Kontor on koht, kus me viibime kolmandiku oma ööpäevast. Kui igal nädalal 40 tundi kuskil viibida, siis on oluline, et see koht mõjuks sulle hästi, toetavalt ja rahustavalt. Millised on need nõuanded, kuidas muuta töökeskkond inspireerivaks? Nõu annab Spiritjooga.