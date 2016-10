Galerii: kohtusid naisettevõtlus ja moedisain

Seekordse ürituse partneriks oli Estonian Fashion Brands Association (EFBA), kes tutvustas uut initsiatiivi Eesti moedisaini paremiku ühiseks eksporditurgudele viimiseks. Ürituse avas oma sõnavõtuga ettevõtlusminister Liisa Oviir.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles oma kõnes, et muutuvas maailmas hakkama saamiseks peame olema avatud uutele ideedele ning õppima tegema asju paremini ja teistmoodi. Minister ütles, et teda teeb mõtlikuks olukord, kus 70 protsenti Eesti ülikoolide lõpetajaid on naised, kuid otsustajate hulgas, nii ettevõtluses kui poliitikas, on tasakaal paigast ära ja naisi väga vähe. «Meil on vaja naisi, keda saaksime tuua eeskujuks tüdrukutele ja naistele. Ja see pole oluline mitte üksnes sellepärast, et meie väikese rahvaarvu juures tuleb kõiki kaasata, vaid ka seetõttu, et naised mõtlevad teistmoodi ja seda teistmoodi mõtlemist on meil otsustamise juurde vaja,» lausus Oviir.

Minister lisas, et edu võti on hea haridus ja mitmekesisus, diskrimineerida ei tohiks ei sooliselt, vanuseliselt ega rahvuseliselt, ei kodus ega tööl. «Iga inimene on väärtus ja kõigil peavad olema võrdsed võimalused panustada,» märkis Oviir.

«Väikesest peale on mulle öeldud, et võim tähendab suutlikkust kutsuda ellu muutusi. AmCham Eestis püüamegi me ellu kutsuda just positiivseid muutusi. Selleks, et tänapäeval võimu omada, peab karjääri tegev naine omama ühtaegu ettevõtja iseloomuomadusi, kirge, diplomaatilist suhtlemisoskust ning naiselikku intuitsiooni. Just nendele teemadele keskendusimegi seekordsel üritusel ja õppisime Eesti edukatelt naisettevõtjatelt,» rääkis Daria Sivovol, AmCham Eesti tegevdirektor.

Üritusel tutvustati globaalse uuringu Global Entrepreneurship Report 2015 (AGER) tulemusi, mis viidi läbi 44 riigis, sealhulgas Eestis. «Uuringu järgi on Eesti üks ettevõtlussõbralikumaid maid maailmas, kuid ometi tunnevad vaid 38 protsenti naisi ja 54 protsenti mehi end olevat valmis ettevõtjaks hakkama. Miks see nii on? Üks suuremaid hirme eestlaste jaoks tundub olevat hirm ebaõnnestuda – tervelt 2/3 naisi toovad selle välja. Ma arvan, et meie ühiskond peaks ettevõtjaid rohkem toetama ning samuti panustama enam ettevõtlusharidusse, mis võimaldaks tulevastel ettevõtjatel saada väärtuslikke kogemusi juba enne ettevõtlusega tegelema asumist,» rääkis Tõnis Mets, Tartu Ülikooli ettevõtluse professor.

Samuti said kuulajad osa põnevast vestlusringist, kus oma lugusid jagasid Eesti edukad naisettevõtjad Kaidi Ruusalepp - Funderbeami asutaja ja tegevjuht, Eva-Maria Õunapuu - JOIKi looja ja tegevjuht ning moelooja ja omanimelise brändi omanik Oksana Tandit. Kõlama jäi mõte, et ettevõtlusega alustamist ei tohiks edasi lükata ning kõik tehtud vead on selleks, et neist õppida.

«Sellist mõistet nagu «homme», tähenduses «ma teen seda homme», ei eksisteeri. On tänane päev ja ma teen seda täna. Lõpuks ei ole ju ettevõtjaks hakkamisega midagi kaotada,» rääkis Kaidi Ruusalepp, Funderbeami juht.

Alustamisjulguse olulisust rõhutas ka JOIKi asutaja ning juht Eva-Maria Õunapuu: «Tee kindlaks oma tugevused ja toetu nendele. Ole alati valmis midagi uut õppima – sa võid iseennastki üllatada mõne varjatud andega, mille olemasolust sa seni teadlik ei olnud. Samal ajal on oluline ka fookuse hoidmine – keegi ei saa olla ekspert kõikides asjades.»

Rohkelt inspiratsiooni pakkunud üritus lõppes meeleoluka esitlusega EFBAlt. Estonian Fashion Brands Association (EFBA) on Eesti moemaastikul uus Eesti moedisaini ekspordile suunatud organisatsioon, mille eesmärk on viia Eesti moedisaini tugevamad brändid ühiselt välisturgudele. EFBA asutajateks on Baltika brändingu- ja jaekontseptsioonide arendusdirektor Maire Milder, moedisainer Oksana Tandit ja moekommunikatsiooniekspert ning META turunduskommunikatsiooni suunajuht Evelin Ojamets.

EFBA tutvustas kuulajaskonnale Eesti disainerite äsjast edukat osavõttu Washingtoni moenädalast, mis sai teoks tänu Barack Obama kabineti liikme Maria Contreras-Sweeti ja ettevõtlusminister Liisa Oviiri omavahelisel kohtumisel tehtud kokkuleppele juunis Eesti Disaini Majas.

«Meil on väga hea meel sellise koostöö üle Ameerika Kaubanduskojaga, eriti kuna naised ja ettevõtlus on väga oluline teema ka moedisaini sektoris. Väärikas esindusrõivas ja maitsekalt valitud aksessuaarid aitavad edukal naisel tunda end veelgi kindlamalt nii kontoris kui ka õhtustel vastuvõttudel ning oleme väga uhked selle üle, et üha rohkem naisi eelistab Eesti disainerite loomingut. Teisalt on EFBA missiooniks tuua kokku parim ettevõtlus- ja turunduskompetents, viimaks Eesti ekspordivõimelised disainibrändid ühiselt maailma, paljuski tuginedes Skandinaavia mudelile. Oleme avatud kõikidele, kes soovivad meiega liituda ning Eesti disaini sellel teel toetada,» rääkisid moelooja Oksana Tandit ning kommunikatsiooniekspert Evelin Ojamets.

Lisaks oli üritusel kohapeal võimalik tutvuda ka miniväljapanekuga Washingtonis väljas olnud Eesti moedisainist, rõivastest aksessuaarideni. Väljapanekus olid oma loominguga esindatud Reet Aus, Monton, Baltman, Ivo Nikkolo, Oksana Tandit, Riina Põldroos, Tiina Talumees, Ülle Pohjanheimo, Gvido, New Vintage by Kriss, Tanel Veenre, Birgit Skolimowski ja Kadri Kruus. Üritusel osalejad said kaasa ka värkse moeajakirja Säde esimese numbri.

Omamoodi oli üritus toredaks jätkuks 3-9. oktoobrini toiminud EASi ettevõtlusnädalale, lisades ettevõtluse teemasse ka naisettevõtjate perspektiivi. Üritusel aitasid teoks saada Amway Polska Sp. z.o.o ja Viinitie Eesti OÜ.