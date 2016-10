No bra day: viis üllatavat põhjust, miks täna mitte rinnahoidjaid kanda

Vaatame portaali MNN abiga, milliseid boonuseid sellest pesuesemest loobumine kaasa toob.

1. Rinnahoidjad ei aita su rindu mingil moel. Sulle võib tunduda, et rinnahoidja kandmine võib aidata rindadel vähem vajuda, kuid tegelikult on asi just vastupidi. Franche-Comté ülikoolis viidi läbi uuring, mille tulemusena leiti, et rindade kude on tugevam just neil naistel, kes rinnahoidjaid ei kanna. Sama uurimus leidis, et rinnahoidjatel pole ka muid kasutegureid ning nende kandmisel pole mingit mõju rindade tervisele või välimusele.

2. Rinnahoidjavaba elu parandab vereringet. Sellele järeldusele pole ilmselt raske tulla – kui sa võtad rinnahoidja ära, paraneb piirkonnas vereringe, mis omakorda aitab kaasa naha elastsusele.

3. Su rinnad on kepsakamad. Eelpoolmainitud uuring leidis ka, et naistel, kes ei kanna rinnahoidjaid, on keskmiselt 7 millimeetrit kõrgemad nibud, mis omakorda jätab su rindadest nö kepsakama mulje.

4. Nii on lihtsalt mõnusam olla. Sa tead seda ülihead tunnet, kui sa pika päeva lõpus rinnahoidja ära võtad? Miks mitte seda terve päeva nautida! Kui sa kardad väljanägemise pärast, siis võid proovida T-särki, millel on rinnatoestus sisse õmmeldud.

5. Rinnahoidjavaba päev annab sulle võimaluse oma rindadega paremini tuttavaks saada. Täna on ideaalne võimalus oma rindadega sõprust uuendada. Vii läbi rindade kontroll, et tuvastada võimalikke koemuutusi ning pane aeg kirja mammograafile. Sa oled kindlasti seda pikalt edasi lükanud.