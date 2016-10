Mis juhtub su kehaga, kui sa ei pese ennast kaks päeva?

Esimene probleem on muidugi bakterid, vahendab Goodhousekeeping.com. Inimesed kannavad endaga kaasas umbes 1000 tüüpi erinevaid baktereid, millest 40 on seenbakterid. Enamik baktereid on meile kasulikud, aga on mõned halvad bakterid, mille vastu peab võitlema seebi ja sooja veega.

Kõige hullem on see, et bakterid põhjustavad halba lõhna ja võivad tekitada nahaärritust punnide näol. Seetõttu on eriti oluline ennast pesta pärast trenni, kui su keha väljutab palju higi ja õlisid. Kui sa tõesti ei jõua mingil põhjusel üle keha pesema, siis vähemalt loputa kiirelt kriitilised kohad, nagu nägu, kaenlaalused ja kubemepiirkond, ning vaheta ära oma higised trenniriided.

Muidugi on pesemise kohta olemas ka vastuväiteid, et liiga palju pesu teeb su naha kuivaks ja rabedaks, aga vähemalt sa ei haise.