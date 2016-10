Postimehe nädalahoroskoop 15.-21. oktoober

Jäär 21. märts – 19. aprill

Nädala algul valitseb rahutu meeleolu. Rutiinsed kohustused muudavad sind närviliseks. Tahaksid põgeneda, midagi uut ja huvitavat kogeda. Pole välistatud, et sukeldud pea ees pöörasesse armuseiklusse. Töönädal võib endaga kaasa tuua jõulist võimuvõitlust tugevate konkurentidega.

Sõnn 20. aprill – 20. mai

Töine õhkkond on elektrit täis. Asjad ei pruugi kulgeda plaanipäraselt. Mida paindlikum oled, seda kergem sul on. Keegi mõjukas isik – näiteks ülemus, mentor või õpetaja – võib sind panna olukorda, kus sulle tundub, et valikuvõimalus puudub. Sul tuleb enda eest seista, oma vajaduste läbisurumiseks võib-olla ka jõudu kasutada.

Kaksikud 21. mai – 21. juuni

Sisemine pinge võib suur olla. Kui miski tekitab sinus negatiivseid tundeid, siis ei tohiks sa neid kindlasti endasse suruda või mingites probleemides ennast süüdistada. Tuleb leida ohutu viis negatiivsest energiast vabaneda. Näiteks usaldusväärsele inimesele kõik hingelt ära rääkida või siis endale tublisti füüsilist koormust anda.

Vähk 22. juuni – 22. juuli

Muudatused tööl võivad suurendada su tegevusvabadust või põhjustada segadust. Partnerlussuhetes kipud olema ülemäära impulsiivne. Mingi üsna süütu seik võib sinus vallandada armukadedushoo. Kui emotsioonid möllama pääsevad, võid kallimale mõtlematute sõnadega haiget teha.

Lõvi 23. juuli – 22. august

Tööl on nüüd oht üle pingutada. Sulle võib tunduda, et tead paljusid asju kolleegidest paremini, et sinu tõde on ainuõige. Kui sa oma käitumist ei kontrolli ja teisi liiga ülbelt käsutama kipud, on vastuseis kiire tekkima. Ole mõistusepärane, ära hakka jonnakalt oma tahtmist läbi suruma.

Neitsi 23. august – 22. september

Rahaasju ajades proovi olla ettevaatlik, mõtle iga väljaminek üheksa korda läbi. Võimalik on nii äkiline vedamine kui ka see, et kaotad suurema summa. Laenu ära sel nädalal anna ja võlgu ka ära võta. Lastega suhtlemisel pead olema ülimalt kannatlik ja toetav, isegi juhul, kui nad mingi pahanduse kokku on keeranud.

Kaalud 23. september – 23. oktoober

Nädal on huvitav, samas omajagu heitlik. Kuidas sa ka ei planeeriks, ikka arenevad asjad kiire tempoga kuidagi omasoodu. Sel nädalal ei maksa hakata vanema põlvkonna esindajatega probleemseid teemasid selgeks rääkima – halvemal juhu võib see lõppeda tüliga. Ettevaatust tuleohtlike ainete kasutamisel!

Skorpion 24. oktoober – 21. november

Üsnagi rahutute planeediseisudega nädal. Tööl võib toimuda etteaimamatuid asju. Mõni jutuajamine või koosolek ähvardab lausa sõnasõjaks kiskuda. Lahkhelid ideede ja arvamuste pinnalt on kerged tekkima. Kui asi käest ära kiskuma hakkab, võta tuurid maha, hoidu õli tulle valamast!

Ambur 22. november – 21. detsember

Elu on põnev, aga ka omajagu keeruline. Küllap panustad täie jõuga äri- ja rahaasjade ajamisse. Võid seejuures väga edukas olla, lausa läbimurde sooritada. Samas võib aeg kaasa tuua tugevat konkurentsi, milles vastu panemiseks pead olema ühtaegu nutikas ja tegutsema otsustavalt ja jõuliselt.

Kaljukits 22. detsember – 19. jaanuar

Marsi ja Pluuto ühendus on vaat et plahvatusohtlik taevaseis, mis annab sulle tohutult energiat, mille õigesse kanalisse suunamisega tuleb tublisti vaeva näha. Kui sellega edukalt hakkama saad, võid midagi väga suurt korda saata. Samas varitseb oht sattuda konfliktide ja võimuvõitluse keerisesse.

Veevalaja 20. jaanuar – 18. veebruar

Ehkki tänases päevas elamine ei ole sulle üldjuhul raske, võivad nüüd sündmused sind taas minevikuprobleemide keerisesse tõmmata. Kui midagi on omal ajal lahendamata jäänud, tuleb sul sellega nüüd aktiivselt tegeleda. See võib küllaltki suurt sisemist pinget tekitada.

Kalad 19. veebruar – 20. märts

Äriasjus ole valvas! Ootamatult võib tekkida põnevaid võimalusi, mis tuleb välkkiirelt ära kasutada. See, kas koostöö sujub, sõltub meeskonna sisekliimast. Kui olete kaaslastega ühise asja eest väljas, tegutsete nüüd väga tulemuslikult. Ent kui meeskonnas on sisepingeid, võivad need jõuliselt välja lüüa.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee