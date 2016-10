Mida söövad Victoria’s Secreti modellid?

Victoria’s Secreti Pink kollektsiooni modellid on väga tiheda graafikuga ja seetõttu peavad nad olema väga tähelepanelikud selles osas, mida nad söövad, et neil jätkuks energiat terveks päevaks. Self Magazine vestles Rachel Hilberti ja Zuri Tibbyga toitumisest ja trennist.

Hilbert rääkis Selfile, et tal on väga karm ja nõudlik treener, mistõttu peab ta hommikusöök olema väga toitev ja energiarikas. Näiteks meeldib talle keetud munad ja avokaado. Lõunaks sööb ta tavaliselt midagi valgurikast nagu kana või kala salatiga, aga proovib üldiselt vältida töödeldud toite. Õhtusöögiks valib ta ka tavaliselt linnuliha ja rohkelt juurvilju. Vahepalaks näksib modell juurvilju või pähkleid, aga see on päris raske tema jaoks, sest ta armastab kohutavalt friikartuleid.

Tibby päevamenüü on ka sarnane ja igaühe jaoks kättesaadav. Nimelt alustab ta oma hommikut kohvi, munade ja avokaado röstsaiaga. Lõuna ajal sööb ta tavaliselt kanasalatit ja joob smuutit ning õhtul meeldib talle väljas söömas käia, et proovida erinevaid asju. Vahepaladeks on Tibbyl pähklid, banaanid ja jogurt.

Loomulikult ei järgi nad sellist plaani iga päev, sest ka nemad armastavad magusaid ja soolaseid snäkke, mis pole kõige tervislikumad. Näiteks Tibby ütleb, et talle meeldib jäätis ja palju vahukoort selle peale. Hilbert ütles, et tema lemmikuks on pitsa, mida ta aeg- ajalt endale lubab. Järgmine kord, kui sa sööd jäätist või pitsat, siis tea, et Victoria’s Secreti modellid lubad ka seda endale mõnikord.