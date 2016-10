Kui kaua püsib iluoperatsiooni tulemus?

Millal tuleb uuele operatsioonile minna või kui kaua täpselt kestab iluoperatsiooni tulemus, sõltub nii operatsiooni tüübist kui ka igast inimesest individuaalselt. Loe lähemalt Esteetilise Kirurgia Erakliiniku Clinica tippkirurgi Peep Pree järgnevaid selgitusi ilulõikuste tulemuste kestvuse kohta.

Rindade suurendamine

Rindade suurendamise operatsioonil annab kirurg sinu rindadele soovitud suuruse ja kuju. Kui kaua aga püsivad rinnaproteesid? Tegelikult ei tea ei proteeside tootja ega kirurg veel täpset rinnaproteeside kestvuse aega. Proteesitehas, mis on töötanud 7-15 aastat, ei saa tegelikult väita, et proteesid kestavad 30 aastat, sest neid proteese ei ole veel keegi nii kaua kasutatud.

Clinica kliinikus on patsiente, kelle proteesid on kestnud üle 20 aasta, samas on patsiente, kelle proteesid on kestnud alla kümne aasta ja vajavad väljavahetamist. Rinnalihase-alusele proteesile võib lihas tugevat survet avaldada ja see võib omakorda proteesi kulutada. Õnneks on enamikul proteesitehastel garantii, mis tagab patsiendile proteeside purunemise korral uued proteesid tasuta. Samas, kui patsiendi kehakaal oluliselt ei kõigu ja sünnituse tulemusena pole rinnanahk oluliselt veninud, on rindade suurendamise operatsiooni tulemused küllaltki püsivad.

Ilusüstid

Ilusüstid on kiireim moodus naha volüümi taastamiseks ning näo kortsude ja kurdude silumiseks. Ilusüste on kahte tüüpi – organismis imenduvad täiteained ja jäävad täiteained. Tänapäeval kasutatakse siiski enamlevinult organismis imenduvaid ehk kaduvaid täiteaineid, sest need on tervisele oluliselt ohutumad.

Botuliintoksiini süstid pärsivad Sinu näo miimilisi lihaseid. Süsti tulemusena väheneb kortsutekitaja, miimilise lihase toonus ja liikuvus. Uue põlvkonna ravimid säilitavad lihaste liikumise, näo miimika ja omapära ning ei muuda sinu nägu maskiks. Ilusüstide tulemus püsib pool aastat kuni aasta, seejärel võib protseduuri korrata. Kui protseduuri ei korrata, lahtub aine mõju ja lihaste töövõime taastub täielikult.

Rasvasüstid

Rasvasüstid on tõhus operatsioon kortsude silendamiseks ning pringima näo, vormikamate huulte ja silmade ümbruse modelleerimiseks. Rasvasüstide ehk rasva siirdamise puhul kasutab Clinica kliiniku arst näo kortsude täitematerjalina patsiendi enda doonorpiirkonna rasvkudet. Enamus siirdatavatest rasvarakkudest jäävad sinu organismi elama ning elavad kuni rakkude üldise elueani.

Kuna siirdatavad rasvarakud elavad, võivad rasvarakud vastavalt sinu kaalukõikumistele paisuda või kahaneda. Seepärast on eriti oluline, et sinu kirurg oskab kaalumuutumisi prognoosida. Rasvasüstide tulemus on püsiv, sest sinu oma rasv saab kortsude täitematerjalina loomulikuks osaks sinu näost ning efekt aastatega ei kao.

Silmalaugude plastika

Silmalaugude operatsioon on vajalik lõtvunud laugude parandamiseks. Ülalaugude plastika operatsioon on sagedane ealise launaha lõtvumise korrigeerimiseks, kuid ei pane siiski ajavoogu seisma. Enamjaolt tekib uus korrigeerimise vajadus 7–10 aasta pärast. Kaasasündinud alalaugude rasvade väljasopistumise korral aga teeb ilukirurg ühekordse operatsiooni ja tulemus püsib terve Sinu ülejäänud elu.

Näo ja kaela pinguldamine

Näo ja kaela pinguldamise operatsioon on vajalik sinu noorusliku ja puhanud ilme taastamiseks ning vananemisprotsessi aeglustamiseks. Pinguldusoperatsiooni tehakse pigem küpsemas eas patsientidele, mitte 20aastastele noortele. Kuna sinu näo vananemine kestab edasi, võib aastate möödudes operatsiooni korrata. Kordusoperatsiooni suuruse ja sageduse vajadus on väga individuaalne ning sõltub sinu näo ja naha iseärasustest. Hästi ajastatud mõõdukate näo ja kaela pinguldusoperatsiooni püsivusintervallid on pikemad, näiteks kümme aastat.

Rasvaimu

Rasvaimu operatsioon ehk liposuktsioon on nahaaluse lokaalse rasvkoe vähendamine ja ei ole mõeldud ülekaalulistele patsientidele kehakaalu langetamiseks. Tervisliku toitumise ja mõõduka füüsilise koormuse korral kestab rasvaimu operatsiooni tulemus aastaid. Rasvaimu operatsioon eeldab kirurgi suurt professionaalsust, et rasvarakud saaksid ühtlaselt eemaldatud. Opereeritud piirkonna jaoks on mõju kestev, sest eemaldatud rasvkude enam ei taastu. Seega on rasvaimu operatsiooni tulemused küllaltki püsivad.

Patsiendid soovivad sageli kiiret operatsioonist paranemist, aga ilutulemuste pikka püsimist. Iluoperatsioonide tulemused püsivad oluliselt kauem, kui kosmeetikasalongide iluteenuste tulemused. Seega, kui soovid pikaajalist tulemust, on iluoperatsioon sulle parim valik.